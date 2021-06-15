الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طبيب يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا في الصيف

المصايف والخوف من
المصايف والخوف من انتشار كورونا

أكد الدكتور إبراهيم الإبراشي أستاذ الباطنة بكلية الطب بقصر العينى، إن التباعد الاجتماعى من الوسائل الهامة لمنع انتشار فيروس كورونا في المصايف.

وأضاف «الإبراشي» أنه من الأفضل الانتظار في البيت وعدم الاهتمام بالمصايف في هذا التوقيت خاصة ونحن على أعتاب مفارقة الموجة الثالثة.

وأشار إلى أنه فى حالة الخروج للتنزة بالشواطئ خلال فصل الصيف فلابد من مرعاة جميع الوسائل الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومن ضمن ذلك ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة وعلى الشواطئ خلال فترة التقارب مع العائلة والأصداقاء.

وطالب بضرورة استخدام جميع وسائل النظافة الشخصية وعدم مخالطة الآخرين فى أشيائهم وكذلك عدم ملامسة الأشياء الخاصة للأخرين وضرورة استخدام الكحل كمطهر بشكل مستمر .

وأوضح الإبراشى إلى ضرورة عدم لاخروج للتنزة على الشاطئ فى حالة الاشتباه بوجود أعراض تشبه أعراض البرد وضرورة الذهاب إلى الطبيب والعزل فى المنزل حتى تمام لاشفاء .

كما طالب بضرورة الأهتمام بالأكل الصحى والفواكه والبروتينات فى محاولة لصد هجوم الفيروس من خلال تعزيز جهاز المناعة لدى الإنسان.

وتحدث أستاذ الباطنة على ضرورة ارتداء الملابس النظيفة وعدم استخداتم منشفات خاصة للآخرين وكذلك الحفاظ على مسافة مناسبة أثناء الجلوس معهم.

وأوضح على ضرورة شرب المشروبات الدافئة حتى مع فصل الصيف مؤكدا على أهمية الجلوس فى أماكن مفتوحة، مشيرا إلى ضرورة تجنب السهرات الليلية التى تحدث بالمصايف مثل تلك التى تحدث فى لامقاهى حتى نتفادى جميعا لجلوس فى الأماكن المزدحمة على حد قوله.

وطالب الإبراشى بضرورة لاتأكد من نظافة ملايات السرير والمناشف خاصة إذا كان النزول فى إحدى الفنادق حماية من نقل العدوى من شخص لآخر.

كما طالب بضرورة وجود رقابة على المصايف تمنع عدم الاهتمام بالمسافات أثناء الجلوس أو تمنع الزوار من دخول الشواطئ دون كمامة، مؤكدا ضرورة وجود أطباء فى الشواطئ لرعاية أى شخص تظهر عليه الأعراض.

وائل الإبراشي مصايف كورونا تباعد اجتماعى كمامة

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