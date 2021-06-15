الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بائعة مخدرات».. تحريات العثور على جثة ربة منزل بالمرج

جثة
جثة

فتحت نيابة المرج تحقيقات موسعة في العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها، وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى العقد السادس من العمر، وترتدي كامل ملابسها، وتبين عدم وجود إصابات على جثة المتوفاة.

كما تبين عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة تدل على تعرضها للسرقة، وكشفت التحريات عن أن المتوفاة بائعة مخدرات وجارٍ الوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج قسم شرطة المرج المرج النيابة العامة جثة

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