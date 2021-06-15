إصابة أمين شرطة ومقتل مجرم في تبادل إطلاق نار بدمياط

أصيب فرد شرطة بطلق ناري وقتل عنصرا إجراميا بمكان اختبائه في دمياط خلال إطلاق نار، حيث وردت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمكان اختباء أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية، ومحكوم عليه بإجمالي مدد حبس 62 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية – في منزل كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتى أمن (دمياط - الدقهلية) مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل مما نتج عنه إصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة دمياط، بعيار ناري وتم نقله للمستشفى، كما نتج عن ذلك مصرع العنصر الإجرامي إثر إصابته بعدة أعيرة نارية متفرقة بالجسم، وعثر بجواره على (بندقية آلية - طبنجة - 16 طلقة مختلفة الأعيرة) وعثر بجوار المنزل على سيارة ملاكى والتى يقوم باستخدامها فـى تنقلاته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.