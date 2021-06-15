«الدستور» ترافق أحد الراغبين في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل (فيديو)

استغل روماني تواجد أتوبيس تسجيل بيانات الراغبين في الاستفادة من منظومة الأمين الصحة الشامل بالقرب من محل إقامة أسرته بمنطقة الغريب بحي السويس، وسارع بإعداد الأوراق المطلوب وتوجه للأتوبيس.

والتقت كاميرا الدستور بروماني أمام مسجد الغريب حيث استقر أتوبيس وزارة الصحة ظهر اليوم والمقرر أن يواصل استقبال المستفيدين حتى مساء اليوم قبل أن ينتقل إلى مكان آخر داخل محطة السويس.

يقول روماني إن الفريق الموجود بالأتوبيس متعاون للغاية وشرحوا له الخطوات ببساطة وساعدوه على اتمام عملية التسجيل في وقت قصير، ودعا أصدقائه للتسجيل نظرًا لأهمية الاستفادة من المنظومة.

وتوافد الراغبون في تسجيل بياناتهم للاستفادة من مبادرة التأمين الصحي الشامل، على الاوتوبيس المتنقل الخاص بوزارة الصحة، والذي يساعد المنتفعين على تسجيل بياناتهم في سهولة ويسر.

روماني أثناء تسجيل بياناته بالتأمين الصحي الشامل

روماني أثناء تسجيل بياناته بالتأمين الصحي الشامل

روماني أثناء تسجيل بياناته بالتأمين الصحي الشامل

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