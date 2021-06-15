الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اختتام فعاليات ندوة «التفاؤل وأثره عل الفرد والمجتمع» بالشرقية

الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العظيم

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن المديرية نظمت ندوة تثقيفية في الثانية عشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بعنوان “ التفاؤل وأثره على الفرد والمجتمع”، بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على فيسبوك وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية من خلال الرابط التالي:

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه الشيخ محمد إبراهيم، وكيل المديرية، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، قاموا بتقديم الندوة التي تحدث فيها عن تعريف التفاؤل وهو أن يُحسن المسلم ظنه بالله تعالى، وأن يتوقع حدوث الخير، وإذا حدثت مصيبة ما لا يجعلها باباً لليأس، وإنما يثق بأن القادم هو الأفضل ويبين أثره علي الفرد والمجتمع وكيف دعانا الإسلام إليه ونهانا عن التشاؤم ودفع اليأس، ويوضح أثر التشاؤم علي حياه الأفراد والمجتمعات.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

الشباب والرياضة شباب إلكتروني فيس بوك محافظة تعاون دعوة

الأكثر قراءة

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

الباز يكشف: لماذا ناقش وزراء الخارجية العرب أزمة سد النهضة فى قطر؟

النيران الصديقة تحسم قمة «تكسير العظام» لصالح فرنسا أمام ألمانيا

«الأرصاد»: طقس الأربعاء مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح

«مخاوف من صدام جديد».. مسيرة الأعلام بالقدس تثير غضب الفلسطينيين