اختتام فعاليات ندوة «التفاؤل وأثره عل الفرد والمجتمع» بالشرقية

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن المديرية نظمت ندوة تثقيفية في الثانية عشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بعنوان “ التفاؤل وأثره على الفرد والمجتمع”، بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على فيسبوك وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية من خلال الرابط التالي:

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه الشيخ محمد إبراهيم، وكيل المديرية، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، قاموا بتقديم الندوة التي تحدث فيها عن تعريف التفاؤل وهو أن يُحسن المسلم ظنه بالله تعالى، وأن يتوقع حدوث الخير، وإذا حدثت مصيبة ما لا يجعلها باباً لليأس، وإنما يثق بأن القادم هو الأفضل ويبين أثره علي الفرد والمجتمع وكيف دعانا الإسلام إليه ونهانا عن التشاؤم ودفع اليأس، ويوضح أثر التشاؤم علي حياه الأفراد والمجتمعات.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.