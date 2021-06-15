فتح مواقع جديدة لتلقي مواطني كفر الشيخ لقاح فيروس كورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، فتح مواقع جديدة لتلقي مواطني المحافظة لقاح فيروس كورونا وذلك من خلال المراكز المعتمدة، والبالغ عددها 11 مركزًا ثابتًا واثنين متنقلين ليرتفع الإجمالي إلي 13 مركزًا.

وأكدت وكيل صحة كفر الشيخ أن مراكز تلقي اللقاح الثابتة هى مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين المركزي، مستشفى سيدى سالم المركزي، المركز الطبي بكفر الشيخ، مستشفى سيدى غازي المركزي، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ.

وتابعت أن هناك فرقًا متحركة موجودة في مدارس مديرية التربية والتعليم، وكذلك المنطقة الأزهرية، فيما لم يجرِ اعتماد أي مراكز جديدة لتلقي اللقاح حتي الآن، موضحة أن اللقاح آمن وفعال، ويمكن تلقيه عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يتم التسجيل، وتصل بعد ذلك رسالة بتحديد الموعد.

فيما استقبلت مراكز الشباب بقرى محافظة كفرالشيخ أعدادًا كبيرة من المواطنين المسجلين من راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، للتخفيف على المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف المحافظات وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصًا على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنبًا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا.