الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سجن 10 متهمين 5 سنوات وبراءة 14 فى «أحداث الكرم»

سيدة الكرم
سيدة الكرم

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 10 متهمين في أحداث شغب وقعت بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص في المنيا خلال عام 2016، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وبرأت المحكمة 14 آخرين في القضية، لعدم كفاية الأدلة.

وتعود أحداث الواقعة إلى مايو من عام 2016، بوقوع مشاجرة وأعمال عنف بين مسلمين وأقباط، داخل قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، بسبب إشاعة حب، ووجود علاقة بين شاب مسيحي وربة منزل مسلمة.

وقال عمران فاروق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة انتهت من سماع مرافعة الدفاع عن 24 متهمًا مسلمًا من أبناء قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا والمتهمين بإشعال الحرائق بمنازل مواطنين أقباط والتعدي بالضرب على السيدة سعاد ثابت والمعروفة إعلاميًا بسيدة التعرية بقرية الكرم ومحاولة هتك عرضها على خلفية نشوب مشاجرة بين أقباط ومسلمين بسبب انتشار شائعة بوجود علاقة غير شرعية بين شاب مسيحي "نجل سيدة الكرم" وربة منزل مسلمة خلال شهر مايو من عام 2016.

وتعود الأحداث إلى يوم 20 من شهر مايو من عام 2016، عندما شهدت قرية "الكرم" أعمال عنف على إثر ترديد شائعات بوجود علاقة بين "نجوى. ف" مسلمة زوجة المتهم الرئيسي في الأحداث "نظير. أ"، و"أشرف. د"، مسيحي مما أدى إلى اشتعال الأحداث بالقرية وأسفر عن ذلك حرق 5 منازل وإصابة اثنين.

وحرّرت سيدة تدعى سعاد ثابت، 68 سنة، ربة منزل، محضر شرطة اتهمت فيه آخرين، بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها وسحلها أمام منزلها وحرق المنزل بحسب ما جاء في محضر الاتهام، وقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في الواقعة لعدم كفاية الأدلة، إلا أن هيئة الدفاع عن المجني عليها  قدمت تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية والتي تأجلت لجلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية.

محافظة المنيا محكمة جنايات المنيا أبو قرقاص سعاد ثابت قرية الكرم سيدة التعرية بقرية لكرم

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