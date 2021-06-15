قبل قمة الزعيمين.. مفاوضات أمريكية روسية لبحث الاتفاق النووي الإيراني

عقد وفدان من روسيا والولايات المتحدة مفاوضات لبحث الازمة النووية مع إيران وما جرى في محادثات في فيينا يوم الاثنين ، قبل يومين من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لمجلة "ذا ناشونال" الاماراتية في نسختها الإنجليزية، فان الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل مباشر في مفاوضات فيينا ولكن لديها اتصالات منتظمة مع الدبلوماسيين المشاركين.

وتعد الجهود المبذولة لإحياء اتفاق الاحتواء النووي لإيران عام 2015 موضوعًا نادرًا للتعاون بين الخصمين روسيا والولايات المتحدة الامريكية.

ووصف ميخائيل أوليانوف ، وهو دبلوماسي كبير قاد الوفد الروسي في الاجتماع في فيينا، المحادثات مع المبعوثين الأمريكيين بأنها "مثمرة".

وكتب أوليانوف في تغريدة على تويتر: "يبدو أن حوارنا في فيينا دليل على أن البلدين يمكن أن يحافظا على تعاون يشبه الأعمال التجارية في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعدم الانتشار في هذه الحالة بالذات".

وسحبت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 ، قائلة إنه منح إيران الكثير من التنازلات.

وعقد دبلوماسيون من الصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا محادثات مشتركة مع إيران يوم السبت واجتماعات ثنائية بعد ذلك في فندق في وسط العاصمة النمساوية.

وقال ماثيو روجانسكي ، مدير معهد كينان في مركز ويلسون بواشنطن ، إن روسيا حريصة على الحد من بعض طموحات إيران.

وقال روجانسكي لوكالة أسوشييتد برس: "لا تزال موسكو تفضل رؤية طهران تتحقق من تطلعاتها لتطوير سلاح ، لكنها أقل تحفيزًا عندما يتعلق الأمر بفحص طموحات إيران الإقليمية وسلوكها العالمي الأوسع".

وتابع "في الوقت نفسه، لدى روسيا عمل متوازن تؤديه في سوريا، حيث يمكن أن تصبح قوة السلاح الإيرانية على الأرض مشكلة للطموحات الروسية".

تم تصميم اتفاقية عام 2015 للحفاظ على البرنامج النووي الإيراني سلميًا ، وفرض ضوابط صارمة على مستويات تخصيب اليورانيوم والتكنولوجيا والمرافق المستخدمة في العملية.

وتوقفت إيران عن الالتزام بهذه القيود بعد الانسحاب الأمريكي لكنها تصر على أنه ليس لديها خطة لبناء أسلحة نووية - وهو ادعاء تنازع فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون.