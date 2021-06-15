الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبل مواجهة الترجى.. ماذا يفعل الأهلى على ملعب رادس؟

جريدة الدستور

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض منافسة مصيرية خلال الأيام القليلة المقبلة أمام نظيره الترجي التونسي، في مواجهة اعتادت عليها الجماهير الإفريقية في الأدوار النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الترجي يوم 19 يونيو، على استاد حمادي العقربي (رادس سابقًا) في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

فعلى الرغم من تلقى النادي الأهلي هزيمة قاسية في آخر مواجهاته على الملعب الأولمبي برادس، بثلاثية نظيفة أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال نسخة 2018، إلا أن الملعب في المجمل ارتبط بذكريات سعيدة مع النادي الأهلي، حيث تمكن الأحمر من حصد بطولتي دوري أبطال إفريقيا عام 2006، و2012 على أرضية ميدانه، بالإضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال اللعب عليه في معظم المباريات التي خاضها الأحمر في السنوات الأخيرة فوق عشبه.

 

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