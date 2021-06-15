كيفية حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك، ارتفع البحث حول هذه الكلمات خلال الفترة الماضية لمعرفة كيف يمكن الحجز وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

وفرت وزارة الصحة موقع إلكتروني حتى يتمكن المواطنين من حجز الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يختص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبى للسيارت يوميا من الساعة الواحدة ظهرا في ايام العمل الرسمية.

ويوفر الموقع الإلكتروني العديد من الايقونات منها الدخول على للإستعلام وتعديل مواعيد الحجز، وتعليمات عامة عن الكشف الطبى للحصول على سيارة معفاه من الجمارك، وحجز موعد للكشف الطبى للحصول على سيارة معفاه من الجمارك.

كيفية حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

ونقدم لكم كيفية حجز مواعيد الكشف الطبى من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، كما هو موضح لكم في الخطوات التالية:

- يجب على أشخاص ذوي الإعاقة الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك، وهو http://car.smcegy.com/index.html.

- ثم الضغط على ايقونة حجز موعد الكشف الطبى، وبعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة، وهي الرقم القومي، وبطاقة الخدمات المتكاملة، والاسم، وتاريخ الميلاد، والنوع، والحالة الإجتماعية، ومحافظة السكن، ومدينة السكن، والعنوان، والوظيفة، والتليفون.

- في حالة القاصر أو غير مكتمل الاهلية بسبب عذر مرضي يرجي كتابة بيانات ولى الأمر/ الوصي، وهي الرقم القومي، والاسم، والصفة.

- ثم اختيار الجمرك المطلوب، ونوع الإعاقة، والمجلس الطبى، وتاريخ الكشف، ثم يتم الضغط على زر "حفظ البيانات".

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وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات عن كيفية حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018،والذي يختص بذوي الإعاقة، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطلب بكتابة الرقم القومي، وكلمة السر التي تختص بالمواطن الذي تقدم بالطلب.