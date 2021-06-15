«الخضر والفاكهة»: الجمعية فتحت منافذ جديدة بالمحافظات لتوفير المبيدات

أكد المهندس محمود الطوخي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، أن الجمعية تمكنت بالفعل من فتح 5 منافذ جديدة في المحافظات لتوفير المبيدات السليمة والفعالة والآمنة للمزارعين بأسعار تنافسية.

وقال «الطوخي» في تصريحات لـ«الدستور» إنه حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على جميع المحافظات ومستقبلًا في جميع المراكز بالمحافظات لحماية المزارعين من المبيدات المغشوشة في الأسواق واستغلال المزارعين ورفع الأسعار، مطالبًا بحل مشكلة تكدس محصول البنجر وعدم استلامه من قبل المصانع، مشيرًا إلى أن تكدس المحصول وتأخر استلامه يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، كما أن بعض المزارعين لن يتمكنوا من استكمال الزراعات الصيفية سواء كانت أرزًا أو ذرة شامية.

كما طالب بإعادة النظر في في سعر تسويق محصول البنجر، خاصة أن سعر الطن لا يتجاوز 500 جنيه رغم زيادة تكاليف الزراعة، وطالب بوجود جهة ثالثة محايدة تضمن حقوق المزارعين لدى شركات السكر سواء في الوزن أو قياس نسبة الحلاوة، مشيرًا إلى أن السبب في عدم استلام كميات كبيرة من محصول البنجر هو زيادة المساحة المنزرعة، حيث أقدم عدد كبير من المزارعين على زراعة مساحات كبيرة من البنجر.