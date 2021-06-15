«سيد قطب مش شيخ».. 7 تصريحات لمحمد حسين يعقوب فى «خلية داعش إمبابة»

تصدر الشيخ محمد حسين يعقوب (65 عامًا)، تريند ومحركات البحث (جوجل)، الثلاثاء، خلال جلسة سماع أقوال الشهود فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

جاءت تصريحات حسين يعقوب ردًا على المحكمة التي أمرت بضبطه وإحضاره؛ لاستجوابه في اتهام متهمي قضية خلية "داعش إمبابة" في انتهاج فكره:



• لست مفتياً ولا أهلًا للفتوى، أنا خريج كلية دار العلوم، وآرائي اجتهادات شخصية نتيجة قراءتي، وطبيعي أن تؤثر في الناس.

• حسن البنا أسس جماعة للوصول إلى الحكم وإحياء الخلافة، ولا يجب أن نتبع شخصا سوى النبي، أو جماعة سوى جماعة النبي.

• سيد قطب ليس شيخًا، لم يتفقه في علوم الدين، ولم يتعلم على يد شيخ.

• رئيس الدولة ولي أمر شرعًا، ولا يوجد خليفة لعدم إجماع المسلمين على خليفة في العالم كله.

• الجهاد هو أن نعمل لزيادة عدد الصالحين كي لا تهلك الأمة، ولا يجوز قتل المسلمين أو رجال الجيش والشرطة.

• لا علاقة لي بالسياسة ولا أنتمي لأي حزب أو جماعة، ولا أعرف معنى الفكر الجهادي.

• تأخرت في الحضور للشهادة لظروفي الصحية، ولأن المحامي أبلغني بأني شاهد نفي، وأن حضوري اختياريًا.



وواصلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة".