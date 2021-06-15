الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قومي الحوكمة» يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «حكومة موثوقة»

تخريج الدفعة الأولى
تخريج الدفعة الأولى من برنامج حكومة موثوقة

احتفل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي “حكومة موثوقة وفعالة” الذي يقدمه المعهد الوطني العالي للدراسات السياسية باليابان GRIPS بالتعاون مع المعهد.

وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أنه في إطار جهود المعهد من أجل تنمية العامل البشري كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وإيمانًا بالدور المركزي للعاملين في الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات، قام المعهد بإبرام مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني العالي للدراسات السياسية باليابان GRIPS، وفي ضوء هذا التعاون تم الاحتفال بتخريج أول مجموعة مكونة من 15 من الموظفين الحكوميين في البرنامج التدريبي "حكومة موثوقة وفعالة"، وتم تقديم البرنامج على مدار ثلاثة أيام تدريبية اشترك فيها المتدربون في جلسات نقاشية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج هو الأول من مجموعة البرامج التدريبية المستقبلية لتعميق التعاون بين المعهدين ولبناء كوادر وطنية قادرة علي دفع مصر قدماً في مؤشرات الحوكمة والتنمية  المستدامة.

وأضافت أن هدف البرنامج هو الاستثمار في العامل البشري وتعزيز فهم المشاركين لمفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن البرنامج تناول موضوعات الثقة في الحكومة، والحكم الرشيد والأنظمة ذات الصلة، فضلًا عن الأخلاق ومكافحة الفساد.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية الاستثمار في العامل البشري لدعم عملية الإصلاح والبناء في مسار التنمية نحو تحقيق رؤية 2030.

 

التخطيط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وزارة دفعة تخريج

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