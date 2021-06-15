الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

خبيرة تجميل توضح كيفية علاج حروق الشمس وطرق الوقاية منها

حروق الشمس
حروق الشمس

بدأ فصل الصيف وبدأت معه شكوى العديد من النساء من حروق الشمس التي تؤدي الى تلف خلايا البشرة، وظهور العديد من البقع الداكنة وجفاف البشرة وتجعدها واحمرارها المتزايد، فضلا عن الالتهابات الزائدة، لذلك تتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة التجميل سارة عبد القوي، عن كيفية علاج تلك الحروق وكيفية الوقاية منها.

تبريد الجسم:

يجب قبل أي شيء يجب وضع منشفة مبللة بالماء البارد المثلج قليلا على الجلد المصاب بحروق الشمس ثم أخذ حمام ماء بارد للتخفيف من الحرارة وتبريد الجسم.

وضع كريم مرطب:

يجب بعد أخذ الحمام البارد وضع كريم مرطب يحتوي على الألوفيرا، فهو مفيد جدا لتبريد مناطق الحروق، ويمدها بالرطوبة أو وضع كريمات مخصصة للحروق يكون مكتوب عليها “ما بعد التعرض لحروق الشمس” للحد من تأثيرات الحروق.

خل التفاح:

يمكن وضع ملعقة من خل التفاح وخلطها مع معلقة من العسل الأبيض ووضعها على الجلد المصاب للتخفيف من الألم وترطيب الجلد ومنع جفاف البشرة وعدم ظهور التجاعيد.

الكاموميل والصبار:
الزيوت مهمة جدا لمنع جفاف الجلد وتهدئةدرجة الأصابة بحروق الشمس يتم خلط مقدار ثلاث ملاعث كبيرة من زيت البابونج او زيت الزيتون مع معلقة من مستخلص الالوفيرا ومسح الجلد المصاب بهامرتين فهى تساعد بشدة على منع ظهور التجاعيد على الجلد المصاب وتزيل آثار حروق الشمس بسرعة.

شرب الكثير من الماء:

يجب شرب الكثير من الماء والسوائل الباردة بعد التعرض لحروق أشعة الشمس، فالسوائل تساعد بشكل كبير على ترطيب البشرة وتحميها من الجفاف.

عدم لمس الجلد المحروق:

يجب بقدر الامكان عدم لمس الاماكن المصابة الناتجة عن حروق الشمس، واذا كان هناك فقاعات مائية في حالة التعرض لحروق من الدرجة الثانية و تمزقت يجب فورا تنظفيها بالماء، ثم ضعي مرهم مضاد حيوي خاص بتلك الحالات، و يغطي المكان بضمادة قطنية من نوع جيد غير لاصق.

وضع كريم واقي شمس:

يجب وضع الكريم الواقي من الشمس عند الخروج من المنزل ثم تجديد وضعه كل ساعتين عند التعرض لوقت طويل للشمس و الحرارة.

ترطيب البشرة:

يجب بقدر الإمكان المحافظة على ترطيب البشرة سواء إن كان عن طريق وضع الكريم المرطب الخاص بالصباح، أو وضع الكريم المرطب الخاص بالليل أو عن طريق شرب كميات كثيرة من الماء تصل لـ10 أكواب.

ارتداء قبعة ونظارة شمسية:

يجب تفادي الخروج نهائيا بدون إرتداء القبعة والنظارة الشمسية، خاصة فى وقت الذروة.

خبيرة التجميل سارة عبدالقوي حروق الشمس الوقاية من حروق الشمس تبريد الجسم الكريمات المرطبة

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