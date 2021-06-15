26 يونيو.. «وفد بورسعيد» يطلق أولى رحلاته للمتحف القومي بالفسطاط

أعلنت لجنة حزب الوفد العامة ببورسعيد، برئاسة محمد ناجى إطلاق أولى رحلاتها المجانية لزيارة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك يوم 26 من الشهر الجاري، تحت رعاية بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ.

وأعلن رئيس لجنة الوفد ببورسعيد بأنه سيشارك في الرحلة 100 عضو من أعضاء الحزب الذين قاموا بسداد اشتراكات العضوية حتى 2021، مؤكدًا وضع خطة شاملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى أثناء السفر حرصًا على صحة الجميع.



وتابع أنه بعد انتهاء الحزب ببورسعيد من إطلاق رحلاته للمتحف القومي للحضارة المصرية والمخصصة لكل أعضاء لجنة حزب الوفد بالمحافظة الراغبين بالمشاركة في تلك الأفواج تباعا ، سوف يتجه الحزب لإطلاق رحلات أخرى مجانية لأهالي بورسعيد عامة على هيئة أفواج لزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية و لزيارة معالم مصر الحضارية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد رئيس لجنة وفد بورسعيد بأن الحزب قرر تنظيم تلك الرحلات لغرس روح الانتماء داخل نفوس الجميع على حد السواء، خاصة الشباب وللتعريف بالتاريخ المصري العريق وما تملكه مصر من كنوز وأصالة جعلتها تستحق لقب نبض العروبة وقلب العالم".

وتابع ناجي أن عرض نقل المومياوات لذلك المتحف خلال الاحتفالية المهيبة التي كانت بحضور رئيس الجمهورية كانت رسالة عزة وكرامة بتاريخنا العريق للعالم بأسره ولا بد على كل مواطن مصري أن يفتخر بذلك.