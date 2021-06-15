الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين بالدقهلية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين دراجتين على طريق السنبلاوين - ديرب نجم بمركز السنبلاوين بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركزشرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول جثامين كل من محمد.إ.ص (20 عاما ـ ميكانيكي)، مقيم قرية البكارية دائرة المركز، وأحمد.م.ز، 23 عاما، عامل دوكو مقيم قرية الجلايلة دائرة المركز، وأحمد.م.ي. (18 عاما - كهربائي سيارات)، مقيم قرية البلاموندائرة المركز.

بانتقال الضباط لمكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء قيادة الأول دراجته النارية بدون لوحات معدنية، وبرفقته الثاني، وقيادة الثالث دراجته النارية بدون لوحات معدنية، على طريق السنبلاوين-ديرب نجم دائرة المركز اصطدما بالمواجهة ما أدى إلى وفاتهم.

بسؤال كل من والد الأول، ووالدة الثاني، ووالد الثالث أيدوا مضمون الفحص، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك وتم التحفظ علي الدراجتينالناريتين بديوان المركز وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

حادث تصادم مصرع ٣ أشخاص الدقهلية السنبلاوين المنصورة

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