«التضامن» توضح شروط ومعايير عمل الرائدات الاجتماعيات

قالت نيفن القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرائدة الاجتماعية تعمل على الوصول للمواطنين لنشر الوعي وتصحح كثير من الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على تنمية الأسرة وتحقيق أهداف التنمية، موضحة أنها قادرة على إيصال الرسائل الصحيحة وتوضيح الأفكار المغلوطة للأسر المستهدفة بأسلوب بسيط يمكن من خلاله إحداث التغيير للأفكار والعادات السلبية.

تعرف على شروط ومعايير عمل الرائدات الاجتماعيات

وأشارت إلى أن هناك معايير لاختيار الرائدات الاجتماعيات وهي

أن تمتلك مهارة التواصل مع الآخرين. على قدر جيد من الثقافة. أن تنتمى للمجتمع المحلى الذي تعمل به. ألا يقل السن عن 21 عاما. أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل. حسنة السير والسلوك. تتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها. أن تكون لائقة طبيا. أن تتمتع بشخصية قيادية. تتعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية. ضرورة أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم إعداد برنامج تدريبي لتأهيل الرائدات ليبدأ بالبرنامج التأسيسي، كما سيحصلن على البرنامج المتقدم بعد مرور عام على عملهن، ثم البرامج التخصصية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجهود المبذولة أدت إلى زيادة المكافأة الشهرية للرائدات لتبلغ 900 جنيه شهريا بدلاً من 350 جنيهًا، مع شمول الرائدات المستحقات للتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين، وشمولهن بالحماية التأمينية، وتغطية أسر الرائدات بالدعم النقدي المشروط حال استحقاقهم، وإدراجهن ضمن المستفيدين ببطاقات التموين ودعم الخبز حال استحقاقهن.

جاء ذلك خلال عقد لقاء مفتوح بين وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وبين عدد من الرائدات الاجتماعيات لبحث التحديات والمشكلات التي تواجههن في محافظاتهن، حيث وعدت بالعمل علي حل كافة المعوقات التي تعترض جهودهن، من أجل تحقيق الإنجاز المرجو منهم في إحداث تغيير ايجابي في المجتمع.