الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح ورشة صيانة الطلمبات المتنقلة بشركة مياه الشرب

إفتتاح ورشة صيانة
إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ورشة صيانة طلمبات متنقلة ضمن خطة الإحلال والتجديد بالشركة بتكلفة إجمالية بلغت 125 ألف جنيه وذلك لصيانة كافة الأعطال بالمحطات والآبار ومختلف مواقع العمل.
رافقه خلال الافتتاح حسني درويش القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أسيوط وقيادات شركة المياه والصرف الصحي.


وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ورشة صيانة الطلمبات المتنقلة واستمع إلى شرح من رئيس شركة المياه لأهم استخدامات الوحدة من إصلاح طلمبات الآبار الارتوازي بعد أن اصبحت الشركة تضم 110 بئر ارتوازي مشيرًا إلى أن أعمال الاصلاح تتم بسواعد أبناء الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الوقت والمال وكذلك عدم خروج المحطات من الخدمة لحين اتمام أعمال الإصلاح.


وأشاد المحافظ بأهمية قطاع الصيانة والإصلاح بشركة المياه والتطوير الذي شهده خلال السنوات الأخيرة والذى يقدم خدماته لكافة مواقع العمل بالمحافظة معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة مؤكدًا على أهمية مراعاة جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.


وأشار رئيس شركة المياه إلى أن الورشة تضم عددًا من المعدات لزوم التصليح من بينها: (قاعدة تجميع تربينات، معدات لف ماتور، مقص كابلات250م، أطقم مفاتيح مختلفة الأغراض، أطقم مفكات مختلفة الأطوال، كاوية لحام قصدير، قصافة خدمة شاقة 7 بوصة، تابلوه خشب للعدة، دولاب صاج للعدة والملابس) ويتم استخدام الوحدة في إصلاح الأعطال المفاجئة بمختلف مواقع العمل بالقرى والمراكز.

إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات

إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات
إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات
إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات
إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات
إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات
إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات
إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات
إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات
إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات
إفتتاح ورشة صيانة الطلمبات
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