طريقة عمل طاجن بامية باللحمة والأرز الأبيض

يراعي الكثير من الأشخاص تناول وجباتهم الأساسية فى المنزل بقدر الإمكان، لتفادي تناول الأطعمة الملوثة من المطاعم الموجودة بالشارع، ولهذا نقدم لكم فى السطور التالية لغذاء صحي وشهي، طريقة عمل طاجن البامية باللحمة والأرز.

المقادير:



كيلو بامية

كيلو لحمة موزة 3/4 سوا

عصير طماطم

بصلة متوسطة مقطعة صغير

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

لية مبشورة او معلقة سنمة

شوربة مغلية

رشة سكر

معلقه صغيره بهارات سبعة

ملح

فلفل اسود





الطريقة :



- في حلة نضع السمنة أو اللية وزيت حتى يسخن ثم نضيف نص كمية الثوم ثم نشوحة.

-نضيف البصل ونشوحه حتى يذبل.

-نضيف عصير الطماطم، ثم نضيف اللحمة والبامية ونغلق ونهدي النار مع التقليب كل فترة .

-نضيف الملح والفلفل والبهارات والسكر ونقلبهم ونضيف الشوربة ونتركهك حتى الغلي مرتين.

-ثم نضيف باقي الثوم ونقلبهم ونضع الطاجن فى الفرن سخن على الرف المتوسط وننركها حتى تستوي .







طريقة عمل الأرز الأبيض السادة





المكونات:



3 أكواب من الأرز.



6 أكواب من الماء.



3 ملاعق كبيرة من الزيت، أو 2 ملعقة من السمن.



رشة من الملح.



طريقة التحضير:



- فى البداية نغسل جيدا الأرز بالماء، ثم ينقع جيداً في الماء الدافئ، وينقع فى الماء فترة من الزمن.



-نضع ماء في إناء على النار حتى يغلى، ثم نضيف الأرز إلى الإناء.



-نتركه حتى الغليان.



-ثم نضيف الملح حسب الرغبة.



-ثم نتركه في الإناء على نار هادئة.



-نضيف السمن أو الزيت إلى الأرز، ثم نتركه على النار الهادئة لمدة ربع ساعة حتى يستوي



-ثم يرفع من على النار، ويقدم على سفرتك.



فوائد البامية:



تساعد البامية، مرضى سكر الدم، حيث تساهم فة انخفاض في مستويات السكر في الدم فى الجسم، كما أنها مفيدة لصحة الحامل والمرضع، نظرا لحمض الفوليك الموجود في البامية، الذي يعمل على منع حدوث مضاعفات للجنين أثناء الحمل.



كما تعزز البامية الحفاظ صحة العظام، لأنها تحتوي على كميات من الكالسيوم والمغنيسيوم، أيضا تحافظ البامية على البشرة لاحتواءها على البروتين اللازمة لنضارتها.