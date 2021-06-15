«الفقي» يتابع مشروع «شبكات البنية التحتية» للمنطقة الصناعية بغرب جرجا

ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق "العوامر ـ بيت داوود ـ المنطقة الصناعية" بغرب جرجا، بطول 7 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 35 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يرافقه عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، و ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP .

وأكد المحافظ على أهمية الطريق كأحد الشرايين الهامة بمركز ومدينة جرجا حيث يربط مدينة جرجا بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، ومطار سوهاج الدولي، والطريق الصحراوي الغربي، ويخدم أهالي مركز جرجا والمراكز المجاورة، والمنظومة الاستثمارية بالمنطقة، موجها بالمتابعة المستمرة وسرعة إنجاز أعمال الرصف وفقا لأعلى معايير الجودة .

ومن جانبه أشار عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا إلى أن أعمال تطوير الطريق شملت توسعة الطريق وازدواجه، وتغطية ترعة عزبة الحيط المجاورة، بالإضافة إلى ترحيل أعمدة الكهرباء، والكباري المتعارضة، وأعمال الرصف، وإنشاء جزيرة بوسط الطريق، وجاري الآن الانتهاء من أعمال الرصف، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة 3 كيلو متر من بداية مدخل الطريق، وجاري العمل في رصف المسافة المتبقية .

فيما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروع " تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية "، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة 605 مليون جنيه .

وعقد محافظ سوهاج اجتماعا بموقع عمل الشركة المنفذة للمشروع بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس اسحق بهجت مدير المنطقة الصناعية، ومسئولي الشركة المنفذة، وممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، وما تم إنجازه من أعمال حتى الآن، بمشروعات توصيل " شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الحريق والكهرباء، والاتصالات"، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030.

وقام " الفقي " بتفقد موقع إنشاء " البيارة" الخاصة بمشروع الصرف الصحي، بالإضافة إلى تفقد أعمال موزعات شبكة الكهرباء، مؤكدا على ضرورة العمل والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، وأهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، ومتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز بشكل دوري.

يذكر أن مشروع أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، يهدف إلى تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومكافحة الحريق، والكهرباء، والاتصالات لكل من المنطقة الصناعية القائمة، ومنطقة التوسعات الشمالية إلى جانب أعمال اعتيادية " محطة رفع، ومحطة تنقية، ومأخذ، وخط طرد، وغرف موزعات كهرباء، وآبار ارتوازية "، بقيمة مالية قدرها 605 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 30 شهرا منذ بداية العمل .