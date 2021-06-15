الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدا.. محاضرتان بمعهد القاهرة الكبرى لنقابات القليوبية والجيزة

محامين
محامين

ينظم معهد المحاماة، غدا الأربعاء، محاضرتين بالدورة الرابعة للمعهد، الأولى لمحامي نقاباتي شمال وجنوب القليوبية، وذلك من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، بينما الثانية لمحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا.

وتقام الدورة تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وعضو المجلس إسماعيل طه.

ويلقي المحاضرة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد موافي، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقوانين الخاصة بها.

يشار إلى أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابتي شمال القاهرة والقاهرة الجديدة من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقاباتي شمال وجنوب القليوبية من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا.
على جانب آخر بدأ المحامون الملتحقون بدورة قانون الأحوال الشخصية، والمنظمة من قبل لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، اليوم الأول في الدورة، والتي تستمر لمدة يومين، وبحضور 15 محام من مختلف المحافظات.

وتناول المستشار حسن عمرو الحسيني، رئيس محكمة الاستئناف، المكلف بالمحاضرة في تلك الدورة، في اليوم الأول من الدورة، تطبيقات عملية على قوانين الأسرة المصرية أمام المحاكم، والتي تضمنت الجلسة الأولى فيها التالي: «التعريف بقوانين الأحوال الشخصية وأهميتها ومصادر تشريعها، والقوانين المطبقة والتفرقة بين القوانين الإجرائية والموضوعية، والخطبة ومشكلات المطالبة باسترداد الشبكة والدوطة، إلى جانب شرح لأحكام النقض بشأن ذلك وحكم المحكمة الدستورية بشأن تدخل الاختصاص النوعي والقانون الواجب التطبيق».

نقيب المحامين نقابة المحامين القاهرة الجديدة اتحاد عمال مصر رئيس محكمة محكمة النقض الأحوال الشخصية

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