«رحمي»: إنشاء 6 عمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع تطوير العواصم

تفقد اليوم الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ موقع إنشاء ٦ عمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي ضمن مشروع تطوير العواصم.

تابع المحافظ أعمال الحفر الجارية ووضع الأساسات طبقًا للرسوم الهندسية التي تنفذها الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و ٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان داخل منطقة العجيزي.

وأكد رحمي أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ، وذلك من خلال توظيف الأراضي غير المستغلة وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات بهدف التطوير العمراني والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة التي تهدد ساكنيها الذين عانوا لسنوات من الإهمال والعشوائية وذلك ببناء ٦ عمارات سكنية بمنطقة العجيزي بطنطا.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بمحور الإسكندرية والذي سيتم الانتهاء من رصفه وتطويره خلال هذا الشهر الجاري، كواحد من أهم المحاور المرورية التي تربط المدخل الشمالي لطنطا بوسط المدينة ومدخلها الجنوبي.

محافظ الغربية في جولة صباحية لمتابعة أعمال الرصف بالمحلة الكبرى وسمنود.

أكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن اختيار الشوارع الجديدة التي سيتم رصفها في خطة العام المالي ٢١ / ٢٢ تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، احتياجات السكان، الربط بين طرق أساسية ومحورية)، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد عدد من شوارع المحلة الكبرى وسمنود.

بدأت الجولة بتفقد شوارع (امتداد طريق المنصورة القديم، محلة أبو علي، الرجبي، طلعت حرب، السجل المدني، الشعبية، الكورنيش، عبد الحي شاهين) بالمحلة، حيث وجه المحافظ رئيس حي أول المحلة بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بقرية بهبيت الحجارة بسمنود، كما تفقد الطرق المقترح رصفها والمؤدية إلى الجامعة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة.