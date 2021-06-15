«التضامن»: الرئيس وجه بزيادة الرائدات إلى ٢٠ ألف

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات لـ٢٠ ألف رائدة، وسيكون هناك تواصل مباشر بين الرائدة والوزارة على كافة مستوياتها، مؤكدة أنه سيكون هناك محاسبة علي كل مهمة تقوم بها الرائدة بناء على مؤشرات أداء ونتائج العمل سيكون في كل محافظات الجمهورية، وسيكون هناك اهتمام خاص بقري المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بهدف إحداث تنمية متكاملة.

وأضافت خلال لقاء بعدد من الرائدات الإجتماعيات أن الرئيس، وجه بزيادة العائد الشهري للرائدات الاجتماعيات لتحصل كل رائدة على ٩٠٠ جنيه شهريا، موجهة له خالص الشكر والتقدير علي دعمه لكافة جهود الوزارة لتحقيق التغيير المجتمعي المنشود.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أنه سيتم توفير جهاز تابلت لكل رائدة ستسجل عليه البيانات والمعلومات، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر ، تتضمن كل سماتها، وسيتركز دور الرائدة علي العمل الميداني مع الأسرة، خاصة في ظل التركيز على التوعية بكل برامج الوزارة، موضحة أنه سيتم إنشاء خريطة خدمات ستستخدمها الرائدة في إحالة الأسر للخدمات المختلفة،كما سيكون هناك اهتمام بجانب التمكين الاقتصادي والمهني للأسر الذي أصبح جزءا مهما من مهام وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت القباج أن الرائدة الاجتماعية قادرة علي إيصال الرسائل الصحيحة وتوضيح الأفكار المغلوطة للأسر بأسلوب بسيط يمكن من خلاله إحداث التغيير للأفكار والعادات السلبية.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة حريصة كل الحرص على الوفاء بمستحقات الرائدات المتكاملة من خلال عقود يتم تجديدها سنوياً.

كما أوضحت أن الوزارة تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية في إطار تكامل ملف التوعية الاجتماعية من خلال الرائدات والمثقفات المجتمعيات، ومن الوزارات التي تم التنسيق معها المالية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية للتأمينات وغيرهم، وذلك بهدف تحسين وضع الرائدات المجتمعيات.