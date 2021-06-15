الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: الرئيس وجه بزيادة الرائدات إلى ٢٠ ألف

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات لـ٢٠ ألف رائدة، وسيكون هناك تواصل مباشر بين الرائدة والوزارة على كافة مستوياتها، مؤكدة أنه سيكون هناك محاسبة علي كل مهمة تقوم بها الرائدة بناء على مؤشرات أداء ونتائج العمل سيكون في كل محافظات الجمهورية، وسيكون هناك اهتمام خاص بقري المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بهدف إحداث تنمية متكاملة.

وأضافت خلال لقاء بعدد من الرائدات الإجتماعيات أن الرئيس، وجه بزيادة العائد الشهري للرائدات الاجتماعيات لتحصل كل رائدة على ٩٠٠ جنيه شهريا، موجهة له خالص الشكر والتقدير علي دعمه لكافة جهود الوزارة لتحقيق التغيير المجتمعي المنشود.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أنه سيتم توفير جهاز تابلت لكل رائدة ستسجل عليه البيانات والمعلومات، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر ، تتضمن كل سماتها، وسيتركز دور الرائدة علي العمل الميداني مع الأسرة، خاصة في ظل التركيز على التوعية بكل برامج الوزارة، موضحة أنه سيتم إنشاء خريطة خدمات ستستخدمها الرائدة في إحالة الأسر للخدمات المختلفة،كما سيكون هناك اهتمام بجانب التمكين الاقتصادي والمهني للأسر الذي أصبح جزءا مهما من مهام وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت القباج أن الرائدة الاجتماعية قادرة علي إيصال الرسائل الصحيحة وتوضيح الأفكار المغلوطة للأسر بأسلوب بسيط يمكن من خلاله إحداث التغيير للأفكار والعادات السلبية.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة حريصة كل الحرص على الوفاء بمستحقات الرائدات المتكاملة من خلال عقود يتم تجديدها سنوياً.

كما أوضحت أن الوزارة تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية في إطار تكامل ملف التوعية الاجتماعية من خلال الرائدات والمثقفات المجتمعيات، ومن الوزارات التي تم التنسيق معها المالية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية للتأمينات وغيرهم، وذلك بهدف تحسين وضع الرائدات المجتمعيات.

عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية تابلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الرائدة

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

سجن 10 متهمين 5 سنوات وبراءة 14 فى «أحداث الكرم»

محمد حسين يعقوب يطلب قراءة أقواله.. والقاضى: «تعلم الأصول»

«سيد قطب مش شيخ».. 7 تصريحات لمحمد حسين يعقوب فى «خلية داعش إمبابة»

«لست سلفيًا».. حين تخلى محمد حسين يعقوب عن تلاميذه

«الرقابة الإدارية» تكشف الهدف من إعداد ​مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«خدعة كولومبيا».. قصة التقاط عضو نادى إسرائيلى صورة مع محمد صلاح فى الإمارات

بقاء نتنياهو .. ما المزايا التي سيحصل عليها كرئيس المعارضة؟

" أخلع الكيبا".. الحريديم يستعدون لمعركة دينية ضد نفتالى بينيت