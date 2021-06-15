«لست سلفيًا».. حين تخلى محمد حسين يعقوب عن تلاميذه

«لا أعرف شيئًا عن السلفية وأنا حنبلي»، العبارة الأكثر كذبًا في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة، أطلقها الداعية السلفي محمد حسين يعقوب، وهو يدلي بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

رفض يعقوب، ابن قرية المعتمدية، مركز كرداسة، وصفه بالسلفي، معتبرا أنه حنبلي ولا يعرف شيئا عن الدعوة السلفية، في محاولة للهروب من المساءلة عن تاريخ من الدم مهّد له يعقوب بخطبه ومحاضراته التي نشأ عليها العديد من أجيال المنطقة العربية والعالم الإسلامي.. غير أن الشيخوخة ربما كان لها دور في تناسي الشيخ ما قدمت يداه خلال تلك السنوات.

