جامعة حلوان تستقبل وفد جامعة أورادي الرومانية

استقبلت جامعة حلوان وفد من جامعة أورادي في رومانيا، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أورادي في رومانيا.

وأوضح الدكتور ماجد نجم أن هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج التبادل الأكاديمي الدولي الذي نظمه مكتب العلاقات الدولية بالجامعة لتعزيز أوجه التعاون بين الجامعتين، في برامج الحراك الدولي التي لها أهمية كبيرة ودور بارز في مد جسور التواصل مع الشركاء الدوليين بما يتيح فرص تطوير برامج دولية مشتركة، ويعزز الشراكات الدولية بما يسهم في تعزيز التواجد الدولي لجامعة حلوان.

كما أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية على دور الشراكات الدولية في تنفيذ استراتيجية البحث بالجامعة من خلال التعاون في المؤتمرات الدولية وتطوير البحوث البينية المشتركة والدرجات العلمية الدولية، حيث تسعى جامعة حلوان لتعزيز دور التعاون الدولي في دعم المسيرة التعليمية والبحث العلمي بما يساهم في رفع تصنيف جامعة حلوان وسط الجامعات المصرية والدولية.

أشارت الدكتورة ميادة بلال إلى أن هذه الزيارة ضمن أنشطة التبادل الأكاديمي الدولي بين الجامعات المختلفة والتي تستهدف تشجيع الحراك الدولي للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس بما ييسر التعاون الأكاديمي والبحثي، ويسهم في تبادل الخبرات بين الجامعتين، كما قدمت الشكر إلى الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية و الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان وأشادت بتعاونهما المثمر والفعال في إظهار جامعة حلوان بشكل مميز على الساحة الدولية وعلى مناقشاتهما البناءة والمثمرة والتي ساهمت في التخطيط لأنشطة دولية مستقبلية.

وتضمن البرنامج زيارة كلية الفنون التطبيقية في اليوم الأول وجولة لأقسام الغزل والنسيج وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، ثم زيارة كلية هندسة حلوان في اليوم الثاني، متضمنة زيارة معامل وورش قسم هندسة القوى والآلات الكهربية.

كما تضمنت الزيارة تناول أوجه التعاون الدولي بين الجامعتين وإمكانية تطوير برامج مشتركة وعقد مؤتمرات وفعاليات علمية تستهدف الارتقاء بأنشطة التدويل، واختتمت فعاليات البرنامج بزيارة الحرم الجامعي والقيام بجولة داخل الحرم والتعرف على التخصصات المختلفة بالجامعة وإلقاء الضوء على الجامعة الأهلية الجديدة وبرامجها تمهيداً لفتح آفاق التعاون الدولي في التخصصات العلمية، بالإضافة إلى زيارة مقر إدارة الجامعة ومكتب العلاقات الدولية والتعرف على أقسامه المختلفة.

وأشاد أعضاء الوفد الروماني ببرنامج الزيارة، والتنظيم الرائع وتم تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين كما أعرب الطرفان عن تطلعهما لتنمية أوجه التعاون الدولي المشترك بين الجامعتين.