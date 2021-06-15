ينطلق غدًا.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

ينطلق غدًا مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في الثامنة والنصف مساء، حيث يقام المهرجان خلال الفترة من 16 يونيو الجاري وحتى 22 من الشهر الجاري.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

- يقام حفل الافتتاح لمهرجان الإسماعيلية فى الثامنة ونصف مساء غد، الأربعاء، بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح بقناة السويس.

- يعقد مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال الفترة من 16 يونيو الجاري وحتى 22 من الشهر الجاري.

- يقيم مهرجان الإسماعيلية المركز القومي للسينما وذلك بشكل سنوي في محافظة الإسماعيلية.



- يختلف مهرجان الإسماعيلية هذا العام وسط تدابير خاصة، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على ضيوف المهرجان ومنها لتفشي كورونا.

- ترجع أهمية مهرجان الإسماعيلية لكونه من أعرق المهرجانات في العالم العربي.

- مهرجان الإسماعيلية من أول المهرجانات العربية التي تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة.



- بدأت أولى دورات مهرجان الإسماعيلية فى عام 1991.

- تسلم إدارة المهرجان خلال حفل الافتتاح درعا لأميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تقديرًا لمشوارها والدتها الفني.

- من المقرر أن تشهد فعاليات المهرجان، تكريم عدد من رموز الفن وكبار الفنانين والمخرجين.

- كما سيشهد حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي إعلان تفاصيل الفعاليات أيام المهرجان.



- سيتم الإعلان أيضا على فقرات غنائية واستعراضية، كما يعرض على هامش حفل الافتتاح، الفيلم السويسري "فرح"، إخراج "جوليا بانتر.

- فيلم الافتتاح لمهرجان الإسماعيلية هو "فرح"، هو فيلم وثائقي، تدور أحداثه في "80 دقيقة" حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذى يجب أن يواجه فيه جيل اليوم، ضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية.

- أماكن عروض الأفلام المشاركة بهذه الدورة، هذا العام بمكتبة مصر، ونادي الشجرة، ونادى الدنفاه، وحديقة ميدان "النافورة"، وأمام قصر ثقافة الإسماعيلية، والحديقة المفتوحة بفندق توليب، بالإضافة إلى قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية.

- ستتاح عروض الأفلام المشاركة في هذه الدورة للجمهور بعدد من الأماكن المفتوحة وذلك لإتاحة الفرصة الأكبر لأهل الإسماعيلية المشاركة لفعاليات المهرجان.

- ضمن فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية سيتم عرض 10 أفلام تسجيلية طويلة شاركت 22 دولة في إنتاجها، بإجمالى مشاركة 107 أفلام و 44 دولة.