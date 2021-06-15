الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أعمال تجميل ودهان للأرصفة والبلدورات بشوارع ملوي في المنيا

أعمال تجميل شوارع
أعمال تجميل شوارع ملوي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا أعمال التجميل ودهان البلدورات والأرصفة بشوارع المدينة في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بالمدينة.

وتابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، اليوم الثلاثاء، أعمال دهان وتجميل الأرصفة والبلدورات بشارعي الجلاء والمجيدى، ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل الدورية التي سوف تتم بشوارع مدينة ملوى للارتقاء بمستوى الحضاري والجمالي لمدينة ملوى.

وأكد رئيس المركز أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع المدينة لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها.

وكان رئيس مركز ومدينة ملوى، قد عقد اجتماعا لمناقشة جهود الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة منظومة النظافة بمركز ومدينة ملوى والوقوف على الملاحظات بها بحضور محمد عبدالغنى وعامر طه نائب رئيس المركز والمدينة وعبدالحكيم عبدالنعيم مدير إدارة المخلفات الصلبة واشرف اسحاق مدير إدارة البيئة وناصر عفيفى مدير قسم الانارة العامة وربيع ناجى مسئول الحملة الميكانيكية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المدينة أن هدفنا هو تقديم خدمة نظافة مرضية لأهالي ملوى، لافتاً إلى ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لخلق بيئة نظيفة ونموذجية في المجتمع.

وشدد السايس على ضرورة تكثيف الجهود والحملات بجميع قرى المركز والمدينة والاستغلال الجيد للمعدات بالمراكز والأحياء، فضلًا عن نشر الوعي البيئي لدى المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية الفعالة للارتقاء بمنظومة النظافة باعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية.

ووجه رئيس المدينة مسئول قسم الانارة العامة، بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والكشافات وعلى الطرق العامة والرئيسية لتسهيل حركة المواطنين ومرور السيارات والحد من وقع الحوادث ليلا.

أعمال تجميل شوارع ملوي

أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
أعمال تجميل شوارع ملوي
المنيا أعمال تجميل مركز ملوي دهان الأرصفة والبلدورات اللواء أحمد السايس

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