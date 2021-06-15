التحقيق مع المتهم بتشويه وجه طليقته بالقاهرة الجديدة

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة مع صاحب مصنع متهم بالاعتداء على طليقته برش مادة كاوية "ماء نار" على وجهها وجسدها لوجود خلافات بينهما، وطالبت بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها وكتابة تقرير طبي واف عنها، تمهيدا لسؤالها حول الواقعة.

كنا أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة التي شهدت الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروفها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم انتظر المجني عليها في الشارع وحال شروعها في ركوب سيارتها ألقي عليها المادة الحارقة، ثم لاذ بالفرار، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أصدرت النيابة قرارh بضبط وإحضار للمتهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا يفيد بقيام المدعو " محمد.م ع. " صاحب مصنع بالتعدي على طليقته " ع ع أ " تعمل موظفة، بالقاء "ماء نار"، على وجهها وجسدها، بسبب وجود خلافات بينهما، وتبين إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5812 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

عقوبة التسبب في عاهة مستديمة

حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".