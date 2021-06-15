وفد الصوفية الدولى يختتم جولاته الخارجية ويعود إلى بريطانيا

أعلن وفد الصوفية الدولي، التابع للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، عن انتهاء جولاته الخارجية وعودته إلى العاصمة البريطانية، "لندن"، وذلك بعد زيارته العالمية التي زار خلالها كلاً من مصر والأردن، حيث عقد عددا من بروتوكولات التعاون مع شيوخ الزوايا والمؤسسات الصوفية، وعقد عددا من اللقاءات مع قيادات المؤسسات الإسلامية في كل من البلدين.

وأكد الدكتور مسعود رضا الرفاعي رئيس الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ببريطانيا، أن الزيارات التي قام بها الوفد كانت ناجحة بصورة كبيرة، وهذا يدل على أن الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية لها دور فعال ومحوري.

جدير بالذكر، أن وفد الصوفية الدولى التابع للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية زار مصر مؤخرا قبل سفره للأردن، وضم الوفد عددا من الشخصيات الهامة، يأتى على رأسهم الدكتور مسعود رضا الرفاعى رئيس الاكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ورئيس رواق الإمام الرفاعى ببريطانيا، والسيد عبدالرزاق ساجد رئيس جمعية المصطفى الخيرية الدولية ببريطانيا وعضو الأكاديمية، والسيد جاهت على خان مدير مجلة الهدف الإنجليزية، والسيد راجه فياض سلطان صحفى وباحث بريطانى.

وتعد الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية الكبرى فى العالم الإسلامى، حيث تتخذ من لندن مقراً لها، ويتبع هذه المؤسسة مئات العلماء من جميع أنحاء وأقطار العالم، وتحديداً دول مثل: الأردن وتركيا ومصر ولبنان والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وجنوب إفريقيا وأمريكا والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات والكويت، والعديد من الدول الأخرى.

ويترأس المؤسسة الدكتور مسعود رضا الرفاعى رئيس رواق الإمام الرفاعى ببريطانيا، والأستاذ والمحاضر بالجامعات الإسلامية والأوروبية، والذى يلعب دورا كبيرا فى نشر الدين الإسلامى والتصوف منذ إنشاء هذه المؤسسة العريقة التى يقوم على إدارتها خيرة الشباب والباحثين والمفكرين، حيث إن للمؤسسة دورا محوريا وهاما فى نشر الفكر الوسطى والتصدى للانحرافات الفكرية وخطابات العنف والكراهية.

ونظمت المؤسسة عشرات الملتقيات والمنتديات الصوفية العالمية فى تركيا وفرنسا وبريطانيا والسنغال والصومال وغيرها من الدول، الأمر الذى جعلها من أكبر المنظمات والاتحادات الصوفية العالمية التى تقوم بدور إيجابى فى نشر ثقافة المحبة والسلام فى المجتمعات العربية والأوروبية، وهذا يعود للمنهج المعتدل الذى تسير عليه المؤسسة منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.

وتسعى الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية إلى التأكيد على أن المنهج الصوفى منهج معتدل يجمع ولا يفرق ويقبل الآخر ولا يفرض شيئا على أحد، مما جعل الكثيرين حول العالم ينضمون للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ويعملون تحت لوائها.

ويترأس مكتب الأكاديمية فى مصر الدكتور أحمد شحاتة الأزهرى المستشار العلمى للطريقة الرفاعية، حيث استطاع خلال فترة وجيزة أن ينهض بفرع الأكاديمية، ويضم عددا من العلماء والباحثين الشباب الذين قدموا الكثير من الدراسات المهتمة بمحاربة التشدد ونشر الفكر المعتدل بين الناس فى مصر وما حولها من دول.