الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تعقد لقاء مفتوحًا مع 65 رائدة اجتماعية

لقاءا مفتوحًا مع
لقاءا مفتوحًا مع 65 رائدة اجتماعية

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً بمقر الوزارة مع 65 رائدة من الرائدات الاجتماعيات من مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي هذا اللقاء في إطار دعم الرائدات الاجتماعيات ودورهن الهام في إحداث التغيير المجتمعي عبر الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية اللاتي يقمن بها بهدف التوعية بالقضايا المجتمعية والسلوكيات السليمة.

وأكدت القباج أن الوزارة تهتم بشكل كبير بمشروع الرائدات الاجتماعيات باعتبارهن سواعد وآليات للوصول للمواطنين لنشر الوعي وتصحيح كثير من الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على تنمية الأسرة وتحقيق أهداف التنمية، فبات وجودهن في المجتمعات المحلية أمرا لا غني عنه.

وأوضحت وزيرة التضامن أن جميع القضايا والبرامج التي تعمل عليها الوزارة يجب أن تنقلها الرائدات إلى الأسر حتى يتم توزيع الخدمات بشكل عادل يراعي قواعد الاستهداف. 

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حيث استمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لمطالب الرائدات الاجتماعيات والتحديات التي تواجههن في محافظاتهن، حيث وعدت بالعمل على حل كافة المعوقات التي تعترض جهودهن، من أجل تحقيق الإنجاز المرجو منهن في إحداث تغيير ايجابي في المجتمع.

وأعلنت وزارة التضامن أن الجهود المبذولة أدت إلى زيادة المكافأة الشهرية للرائدات لتبلغ 900 جنيه شهريا بدلاً من 350 جنيهًا، مع شمول الرائدات المستحقات للتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين، وشمولهن بالحماية التأمينية، وتغطية أسر الرائدات بالدعم النقدي المشروط حال استحقاقها، وإدراجهن ضمن المستفيدين ببطاقات التموين ودعم الخبز حال استحقاقهن.

وزيرة التضامن بطاقات التموين نيفين القباج الرعاية الصحية الرائدات الريفيات القضايا المجتمعية

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