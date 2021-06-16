إيلي صعب يطلق أول مجموعة أزياء بعد حادث مرفأ بيروت (صور)

يحمل اسم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب تاريخ حافل من النجاح بين أصحاب الأسلوب الراقي في عالم الموضة.

وخلال هذه السطور، نصحبكم في جولة حول مجموعته الجديدة لعام 2022، عقب أحداث لبنان الماضية وانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، ووقوع عدد من الضحايا والخسائر الخاصة بالمصممين وغيرها من المجالات، حيث تعد أول عودة صريحة وقوية عقب الحادث.

وفقًا لموقع "ميرور" البريطانية، يوضح إيلي صعب من خلال هذه المجموعة أنه لازال هناك أمل مهما يمر من صعاب علينا، فالحياة مستمرة ولازال هناك أمل وتفاؤل في الحياة.

استخدم ايلي صعب الفساتين الزرقاء النيلي واللون الأخضر النابض للحياة وكذلك اللون الأحمر المفعم بالأنوثة، وكذلك الألوان المحايدة اللون الابيض والاسود، والإكسسوارات الخاصة بهذه الاطلالات كالحقائب ذات الألوان المختلفة كالبوتش الميني مع يد ذهبية لامعه والحقائب الميني المربعة بدرجتي الأبيض والاسود وحقائب البوتس الرقيقة المناسبة للسفر.

تعتبر المجموعة الحالية للأزياء الجاهزة 2022 من أكثر المجموعات التى تبعث الاحساس بالحيوية والأمل، خاصة وهي ترتبط بمفهوم السفر والتى تتسم بالعملية بصورة أكبر ، والتنوع في الألوان.

ركز إيلي صعب على فكرة التنوع بالمجموعة ووجود قطع ذات ألوان مختلفة وقصات رائعة حيث أن الفساتين السوارية من التول المنسدل والفساتين القصيرة ووجود شراشيب وتصميمات لامعة وتصميمات مخططة بالطول والعرض، التصاميم المزينه بالورود والألوان المتداخه بعضها في بعض.

تصاميم الأحذية

كذلك شاهدنا فيما يخص التصاميم المختلفة للأحذية، تنوعا بين الرباط الكاحل والصنادل المفتوحة المستوحاة من فترة التسعينيات والأحذية المطرزة بالريش لإعطاء مزيد من الفخامة بالنسبة للحذاء بالإضافة للأحذية الجريئة وايضًا الأحذية العملية التى تناسب العمل والمضايف والتى يتصدر بها عنصر الراحة.

إيلي صعب مصمم أزياء لبناني، موهبته ظهرت في سن التاسعة عندما كان يقص الستائر وقماش الموائد لصنع فساتين لشقيقاته، يرسم الفساتين على الورق وتنال إعجابهن.

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