الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النائب العام يُسلِّم السفير الإيطالى تصرُّف النيابة العامة فى قضية وفاة ريجينى

النائب العام
النائب العام

التقى المستشار النائب العام، اليوم، السفير الإيطالي «جيامباولو كانتيني»، وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر «جوليا مانتيني»، في مقر (مكتب النائب العام بالقاهرة)، وذلك في حضور السفير «بدر عبدالعاطي» مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، و«رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام»، إذ انعقد اللقاء ليُسلِّم «االمستشار النائب العام» السفيرَ الإيطالي نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف «النيابة العامة» في واقعة وفاة الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت قد انتهت فيها إلى التقرير مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري.

كما تسلَّم السفير الإيطالي في ذات اللقاء ردَّ السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من «النيابة العامة المصرية» الذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني روايةً من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف «ريجيني» بمصر والاعتداء عليه. 

وأشار «االمستشار النائب العام» خلالَ اللقاء إلى ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.

النائب العام
النائب العام

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