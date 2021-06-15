قصة أغنية اعترض عليها الشيخ شلتوت لـ عبدالوهاب

قالت فوزية ابنة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق: " كنا نستمع مع والدي إلى الغناء والموسيقى ونشاهد التليفزيون ولا زلت أتذكر ذلك الموقف عندما دخل والدى المنزل وكان الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب يغني في الراديو أغنيته التي يقول فيها: "أنا هيمان ويا طول هيامي"، فأنصت والدى من بعيد قليلا ثم قال غاضبًا: كيف يُغني عبدالوهاب مثل هذا الكلام، هل يعقل أن يغنى أنا طلياني وأبويا ألماني اطلبوه لى فورًا، فضحكت وقلت له يا بابا حضرتك سمعتها غلط، فهو يغنى أنا هيمان ويا طول هيامي، فضحك ضحكته الجميلة وهو يقول: كيف وصلت إلى أذني هكذا!.



جاء ذلك الموقف في موسوعة "المسكوت عنه من مقالات تجديد الخطاب الديني" للمؤلف الدكتور عبدالباسط هيكل، نقلا عن الكاتبة الكبيرة سناء البيسي في رصدها لحياة الشيخ شلتوت.