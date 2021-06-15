السفير المصري بالصين يشارك بمنتدى حول دور الممارسات الوطنية في تطوير إدارة المياه

شارك السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، في افتتاح مؤتمر تطوير إدارة المياه في 15 يونيو الجاري في بكين، والذي حضره لفيف من كبار المسئولين الصينيين وممثلي المنظمات الدولية المعنية، بالإضافة إلى العديد من الخبراء والباحثين المتخصصين في هذا المجال.

وقد القى السفير الدكتور محمد البدري كلمة في المنتدى استعرض فيها تجربة مصر الناجحة في إدارة مواردها المائية، مركزًا على محورية نهر النيل في حياة المصريين لكونه المصدر الرئيسي الذي يمد مصر بما يزيد على 97% من مواردها المائية المتجددة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من معاناة مصر من ندرة الموارد المائية إلا أنها تمكنت من خلال سياستها الناجحة لإدارة مواردها المتاحة، من المحافظة على قدرتها على مجابهة الشح المائي لديها، مبرزًا في هذا الصدد تجربتها الفريدة في إعادة تدوير مياه الري التي جعلتها من أعلى دول العالم كفاءةً في استخدام مياه الري والزراعة، واستعداد مصر للتعاون مع الصين والدول الأخرى لتعميم تجربتها الرائدة في هذا الصدد، وقد استعرض د. البدري آخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، مبرزًا الجهود التي بذلتها مصر خلال المفاوضات على مدار عشر سنوات مضت.

كما عقد السفير د. البدري لقاء مع نائب وزير التخطيط الصيني والمسئولين بوزارة الموارد المائية الصينية على هامش المنتدى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الصين سجلت ارتفاعًا إلى حدود 3.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.8 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 303.8 مليون دولار بنسبة 10.8% خلال عام.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من آلات وأجهزة كهربائية وأجزائها جاءت فى المرتبة الأولى بقيمة 824.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 788.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه بزيادة 30.6 مليون دولار بنسبة 4.6% خلال عام، تليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 508.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 376 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 132.3 مليون دولار خلال عام.