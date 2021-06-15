كيف يستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقارى 2021؟

أصبح في الوقت الحالي من المتاح لأصحاب المعاشات الاستفادة من هذه المبادرة، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وأن لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة.

كما اشترطت المبادرة الجديدة أن يتم تحويل المعاش إلى الجهة الممولة حتى يستفيد صاحب المعاش من الحصول على وحدة بالتمويل العقاري.

أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، فيتم قبولهم في مبادرة التمويل العقاري، حيث يتم استخدام أسلوب التقييم الرقمي بإعطاء درجات لعناصر التقييم مثل مستوى الدخل ومدى الاستقرار والسمعة الحسنة والسن.

ويشترط أيضًا في أصحاب المهن الحرة أن يكون مر عام على مزاولة العمل الحرفي أو النشاط التجاري أو النشاط الصناعي.

وعن شروط الدخل لكل المتقدمين بالنسبة لمحدودي الدخل، يشترط ألا يزيد على 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب، وبالنسبة لمتوسطي الدخل، يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأعزب 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للأسرة لا يتجاوز 14 ألف جنيه، الأسرة شاملة الأولاد والقصر.

كما يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

ويشترط أن تكون الوحدة السكنية التي استقر اختيار المواطن عليها، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل، وأن تكون بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

وبالنسبة لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، يحدده صندوق دعم التمويل العقاري، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، يشترط ألا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب وبين 1.1 إلى 1.4 بالنسبة للأسرة، ويحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.