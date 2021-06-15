الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

الهجرة للمشروعات والمؤتمرات: نسعى لمشاركة المصريين بالخارج في «حياة كريمة»

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تحدثت سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات عن لقاء وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، مع محافظ الفيوم لبحث مشاركة المصريين في الخارج في مبادرة تطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، قائلة إن مبادرة "أصلك الطيب" تستهدف إشراك المصريين في الخارج في مبادرة "حياة كريمة" خاصةً بالقرى التي ينتمون لها.

وأشارت “مأمون” خلال مداخلة لها في برنامج المواجهة على قناة Extra news بالأمس إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تحديد عدد من المشروعات في بعض القرى المستهدفة في المبادرة ويمكن للمصريين في الخارج المشاركة فيها سواءً مشاركات استثمارية أو المشاركة بالخبرات.
وكانت وزارة الهجرة وقعت الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والنهوض بالإنسان المصري والذي يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية.

ويتضمن البروتوكول بذل جهود التعاون المشترك لتحقيق أهداف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بجانب تبادل الخبرات والمعلومات بما يضمن تنفيذ وإنجاح أهداف مبادرتي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، والعمل على الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج ودعمهم للوطن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع نطاق عمل المبادرتين على مستوى الجمهورية، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق كريمة لهم بما يهدف إلى مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، بما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

كما أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج  إطلاق حملة تبرعات المصريين بالولايات المتحدة في ضوء المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية و"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدة أن هذه الفاعلية حظيت برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

المصريين بالخارج حياة كريمه وزارة الهجرة سارة مأمون أصلك الطيب التنمية المستدامة

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