بايدن يصل جنيف عشية قمة مرتقبة مع بوتين

عقب جولته الأوروبية..

عقب جولته الأوروبية، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جنيف، عشية قمة مرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت قد ذكرت وكالة نوفوستي أنها ستضيء نافورة جنيف الشهيرة يوم اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي بألوان علمي البلدين، بذلك أفادت متحدثة باسم مركز جنيف للخدمات الصناعية، المسئول عن إدارة النافورة.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن المتحدثة قولها: "في يوم القمة، ستضيء النافورة بألوان العلمين الروسي والأمريكي، مع حلول الظلام وحتى الرابعة فجرًا".

وفي ختام جولته الأوروبية، سيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 16 يونيو في جنيف، في قمة ستتناول الاستقرار النووي الاستراتيجي وتدهور العلاقات بين الكرملين والغرب.

ومن أوكرانيا إلى بيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يُتوقّع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة. كما سيعرض بايدن على الأرجح خلال القمة العديد من الشكاوى الأمريكية حيال فلاديمير بوتين، بما في ذلك الشكوك فيتدخل روسي في الانتخابات الأمريكية وهجمات إلكترونية.

وأجرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية مقابلة مع بوتين قبل القمة المزمعة، نشرت منها مقتطفات أذيعت يوم أمس الجمعة، ومن بينها سؤاله عن رأيه في وصف بايدن له بأنه "قاتل" بعد سلسلة اغتيالات استهدف أحدها المعارض الروسي بوريس نيمتسوف، فضحك بوتين وقال: "خلال فترة ولايتي اعتدت على هجمات من كل الزوايا ومن جميع الجهات تحت كل الذرائع والأسباب ومن مختلف العيارات ودرجات العنف ولم يفاجئني شيء من ذلك".

وأضاف أن كلمة "قاتل" مصطلح "ذكوري" خاص بهوليوود. وتابع أن مثل هذا الخطاب "جزء من الثقافة السياسية الأمريكية حيث يعتبر طبيعياً ولكن ليس هنا... إنه لا يعتبر طبيعياً هنا".

وأكد بوتين "ليس هذا بالأمر الذي أهتم به على الإطلاق"، بحسب ما نقلت رويترز.

ووصف بوتين سلف بايدن، دونالد ترامب، بأنه شخص "استثنائي" و"موهوب"، وتابع في المقابلة: "ربما يروق لك أو لا.. لكنه لم يأت من المؤسسة الأمريكية، لم يكن جزءاً من السياسة القوية من قبل".

وعن بايدن، قال بوتين إنه "مختلف جذريًا عن ترامب لأن الرئيس بايدن رجل محترف، أمضى الجزء الأكبر من حياته البالغة في السياسة".

وأضاف بوتين أن هناك مزايا وعيوبًا في بايدن، لكنه يأمل ألا تكون هناك "حركات اندفاعية" من بايدن كرئيس للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي في المقابلة مع القناة الأمريكية إن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ سنوات.

واعترف بوتين صراحة بأنه دعم دونالد ترامب في 2016، وقد أعرب الملياردير الجمهوري مراراً عن إعجابه بالزعيم الروسي وبدا أنه أيد نفيه لتدخل انتخابي محتمل.