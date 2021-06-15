الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«زرادوستار نبيّ أهل النار».. تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تشارك  رواية «زرادوستار نبي أهل النار»  للكاتب سامح مبروك بطبعتها الثانية ، الصّادرة عن دار الحلم للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولى للكتاب المزمع افتتاحه في ٣٠ يونيو القادم .


زرادوستار نبيّ أهل النار" رواية تختصر واقع البشر على الأرض مذ وُجِدوا، وربّما هو واقعهم حتى آخر الدّهر، حيث تدور حروبهم على مرّ السنين، ومنها حربهم الفكريّة الدائمة بين الخير والشرّ: "خلال سنين طالت واستطالت، في الحرب الفكريّة ما بيني وبينه." تتضمّن الرواية رسالة إنسانيّة راقية، ارتكز فيها الكاتب سامح مبروك إلى مراجع تاريخيّة بارزة، شكّلت أساسًا متينًا لها، كما نجح في إيصال فكرتها الفلسفيّة بأسلوب أدبيّ شائق، مختصرًا فيها تاريخ الديانات، عن طريق اقتباس بعض أحداثها وتوظيفها في بناء الرواية، فجاءت كفسيفساء تاريخيّة منمّقة تُمتع كلّ من يطّلع عليها. ولعلّ ما يميّز هذا العمل أنّ الكاتب لم ينهِ أحداث الرواية بالطريقة التقليديّة التي تحمل غالبًا نهايات سعيدة.


وتقدم الرواية عزفاً منفرداً في منطقة ليست بجديدة ولكنها عادة ما تجذب القراء لطبيعتها الروحانية وهي منطقة تاريخ الأديان والصراع الجدلي بين الخير والشر وبالتوازي بين الإله والشيطان، والتي قدمت الرواية فيها طرحاً مختلفاً غير مألوفا .

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، تنطلق فعالياته نهاية الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 700 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال أيامه لحماية الجمهور من فيروس كورونا.

وتطلق وزارة الثقافة يوم الثلاثاء القادمة منصة رقمية للمعرض، تضم كافة التفاصيل الخاصة به.

 وتقام الدورة الحالية من المعرض بدون شخصية، أو دولة ضيف شرف، حيث كان من المقرر أن يكون شخصية المعرض يحيى حقي لكن تم تأجيله للعام القادم بسبب وقف الأنشطة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

رواية زرادوستار نبي أهل النار للكاتب سامح مبروك دار الحلم للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 اخبار ثقافية

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