خبير يوضح أسباب اكتساب الأطفال وزنا زائدا

يكتسب العديد من الأشخاص كيلوجرامات زائدة على أوزانهم في فصل الشتاء ما يجعلهم في حالة نفسية سيئة بسبب مظهرهم، ويحاولون اللجوء إلى حلول سريعة لفقدان الوزن الزائد ولكن تقابلهم مشكلة تفضيل المأكولات السكرية في فصل الصيف وشرب الكثير من العصائر التي يصعب معها فقدان الوزن.

وبسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد تم إلغاء الدراسة وأصبح الأطفال يجلسون في المنزل ولا يذهبون ايضا الى النوادى بسبب اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لذلك يتحدث لـ"الدستور" الدكتور رامي صلاح الدين أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية عن أسباب اكتساب الأطفال وزنا زائدا وكيفية مواجهة ذلك.

يقول: "الأطفال مثل الأشخاص البالغين تماما معرضين للسمنة وزيادة الوزن وزيادة نسبة الدهون في أجسادهم، مما يعني زيادة خطر ٳصابتهم بمرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

متى يمكن أن تقول الأم إن الطفل وزنه زائد عن الطبيعي؟

يجب عمل مؤشر كتلة جسم للطفل لتحديد ما إذا كان يعاني من وزن زائد فقط ام سمنة مفرطة، وعندما يكون المؤشر عند حدود الـ85% يكون الطفل وزنه زائد، واذا زاد المؤشر عن 95% يكون الطفل يعاني من سمنة مفرطة.

ما السبب في اكتساب الأطفال وزنا زائدا؟

بعد انتشار فيروس كورونا تم إغلاق المدارس والنوادي والأماكن الترفيهية التي كان يقوم الاطفال فيها بعمل مجهود ولعب رياضات متنوعة، وأصبحوا جميعهم يجلسون في المنزل امام التلفزيون والأجهزة اللوحية مع تناول الكثير من الطعام بسبب الفراغ وعدم الحركة، وهناك أيضا اسباب اخرى هي:

العادات الغذائية السيئة:

وهى تناول الأطفال الوجبات السريعة، مع عصائر غنية بالسكر، والبطاطس المقلية واللحوم المقلية غير المشوية والألوان الصناعية، واغرائهم بألعاب وهدايا مع كل وجبة.

العوامل الوراثية:

إذا كان الطفل ينتمي الى عائلة أفرادها يتسمون بزيادة الوزن، فهو يكون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

العوامل النفسية:

زيادة التوتر النفسي لدى الأطفال اذا كان يعانون من وزن زائد يصبحون أكثر عرضة للتنمر وقد يتناولون الطعام بشكل مفرط اكثر للتغلب على التوتر.

العوامل الاقتصادية:

في بعض الحالات تكون مصادر الحصول على الطعام محدودة عند الأهل فتقوم الأم بإعطاء الأطفال نسبة نشويات أكثر مثل الخبز والحبوب بسبب انها أقل سعر من اللحوم.

والعكس، اذا كانت الأسرة من الطبقة الغنية، فتلجأ الى طلبات الأكل الجاهز بشكل كبير، وهذه الوجبات تكون أيضاً غنية بالسعرات الحرارية. لكنهم يتمتعون بالقدرة المادية للذهاب الى النوادي الرياضية.

تناول الأدوية:

هناك ادوية معينة يتناولها الاطفال لعلاج مشاكل صحية ويكون بها كورتيزون فتزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

ما الذي يمكن أن تفعله الأم لإنقاص وزن أطفالها صحيا؟

اولا يجب شراء طعام صحي مليء بالخضروات والفواكه فكلها سكريات طبيعية، وتناول الخبز الأسمر بدلاً من الخبز الأبيض، بالإضافة الى الأسماك، واللحوم الخالية من الدهون، الدجاج، البقوليات، ويفضل استبدال العصائر بالماء.

ويجب الانتباه إلى التغيير في العادات الغذائية بالتدريج لأن الاطفال قد لا يعجبهم النمط الغذائي الجديد، فيكون الحل التخفيف من المأكولات الغنية بالدهون والسكريات واستبدالها بالفواكه مع لبن قليل الدسم مع تحفيز الاطفال على ممارسة الرياضة باستمرار.