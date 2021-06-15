الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مفاوضات فيينا» مستمرة.. والشرطة النمساوية تتدخل لمنع تجمع المتظاهرين

مفاوضات فيينا
مفاوضات فيينا

ما زالت المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني بجولتها السادسة مستمرة في فيينا، اليوم الثلاثاء، على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، والتي ستجرى يوم الجمعة المقبل.

 

ومن المقرر أن يعود الوفد الإيراني إلى طهران قبل الانتخابات، فيما بات مؤكدا أن تلك الجولة لن تكون الأخيرة.

 

وعقدت اجتماعات مكثفة بين أطراف التفاوض، أمس لإكمال كتابة مسودة الاتفاق قبل إنهاء الجولة في الأيام المقبلة.


في المقابل، منعت الشرطة النمساوية المتظاهرين الإيرانيين المعارضين من التجمع قبالة الفندق الذي تجري فيه المحادثات النووية، بعد شكوى تقدم بها الوفد الإيراني برئاسة كبير المفاوضين عباس عراقجي.

 

وفي تبريرها لمنع التظاهر، وقالت الشرطة "إن المنسق الأوروبي للمحادثات انريكي مورا، طلب من السلطات النمساوية تحسين الظروف المحيطة بالمفاوضات والمتعلقة بالضجيج الصادر من قبل المتظاهرين الذي يسمع للداخل ويؤثر على سير المفاوضات، وفقا لما نقلته قناة العربية .


وقال مورا، بحسب بيان الشرطة، إن الهتافات الصادرة من الخارج، تشكل ضغطا نفسيا على المتفاوضين.

 

كما برر المنسق الأوروبي طلبه، بالتنبيه إلى أن وقف المفاوضات سيكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

 

جدير بالذكر أن الوفود المشاركة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، استأنفت عملها يوم السبت الماضي في العاصمة النمساوية، فيما وصف الاتحاد الأوروبي تلك المفاوضات بالمكثفة.

 

وبدأت الجولة السادسة من المحادثات كالمعتاد باجتماع الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في صالة أحد الفنادق الفاخرة في فيينا. فيما بقي الوفد الأمريكي المشارك بشكل غير مباشر، في فندق على الجانب الآخر من الشارع.

 

ولم تفض تلك الجولات التي انطلقت منذ مطلع أبريل الماضي حتي الان إلى إعادة هذا الاتفاق الذي انسحب منه الإدارة الأمريكية السابقة عام 2018.

مفاوضات فيينا إيران الولايات امتحدة نووي إيران الانتخابات الايرانية

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