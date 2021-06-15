الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال تناقش التحديات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري

جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين

تعقد لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، غدًا الأربعاء، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، و حضور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، و حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

والهدف من الندوة هو استعراض و مناقشة سبل التعرف على الاستثمار العقاري، بالاضافة إلى استعراض كافة المعوقات التي تواجه صناديق الاستثمار و العمل على تقديم الحلول لها.

الجدير بالذكر أن، لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عقدت ندوة الاسبوع الماضي حول الشمول المالي والبنوك الرقمية وتأثيرها على مجتمع الأعمال المصرى، نظراً لما تمثله من أهمية كبيرة في المعاملات المصرفية وعلاقاتها مع العملاء المختلفين سواء المودعين أو المقترضين منها في الفترة القادمة.

وفي نفس السياق قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهدف من الاجتماع التعرف على كيفية تعامل رجال الأعمال والقطاع الخاص مع البنوك الرقمية في المستقبل القريب من خلال التوافق مع منظومة التحول الرقمي لكافة المعاملات والإجراءات البنكية الرقمية.

وقال شريف البحيري العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي-بنك مصر، أن الديجيتال بنك من أهم الأدوات المصرفية للوصول إلى الشمول المالي، لسهولة الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

وأضاف البحيري، أن البنوك الرقمية تتميز بتقديم الخدمة بسهولة ويسر سواء داخل او خارج مصر، مشيرًا أن مع اصدار البنك المركزى المصري تراخيص للبنوك الرقمية نستطيع الوصول إلى أكثر من مليون عميل سنوياً.

وأشار أن اطلاق بنك مصر الرقمي يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «مصر الرقمية» وتوجهات البنك المركزى لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بهدف التخلص من الأوراق النقدية ومواكبة التطورات العالمية في تيسير الاجراءات من خلال توفير أحدث الخدمات للمواطنين.

وأكد البحيري، أنه جار العمل على مشروع اي سكور سيستم «i-score» للبنك الرقمي والذي يقوم بعمل الملف الائتماني للقروض ودراسة نحو 300 طلب وهو ما يوفر حجم معلومات ضخم.

وأضاف أنه سيتم تحويل كافة الأوراق والمستندات إلى الديجتيال خاصة في عمليات القروض والتي تتطلب توقيع العميل ومن ثما فإن تحويلها إلي ديجيتال يمثل خطوة هامة في آلية عمل البنك الرقمي.

وأكد أن البنية التكنولوجية التحتية على مستوى مصر الرقمية وبنك مصر الرقمي قوية وتستوعب الكم الضخم المطلوب من ملفات وبيانات ومعلومات عملاء البنك، مشيرًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة في السنوات الاخيرة في قطاع التكنولوجيا.

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