محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بنجاح 80.3%.. رابط النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3 % وذلك بعرض من الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم حيث وجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين والمتفوقين ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

وكلف محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة والاستعداد الجيد والكامل من الآن لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس ، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

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ومن جانبه صرح الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية 25 ألف و 597 طالب وطالبة ، فيما نجح منهم 20 ألف و 122 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات.

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جدير بالذكر أن أجرى الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، السبت الماضي، جولة تفقدية داخل لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العمل، حيث تابع سيادته اللمسات النهائية من تصحيح مواد (الدراسات الاجتماعية - العلوم - اللغة الإنجليزية) وذلك تمهيدًا لدخول هذه المواد مرحلة المراجعة.

وشدد القبيصى على ضرورة أن يتحرى المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب ، حتى يحصل كل طالب على حقه، مُشيدًا بالجهد المبذول من قبل السادة المصححين.

وخلال هذه الجولة قام بتفقد الكنترول أيضًا، وأشاد بالسرعة والإنضباط وأثنى على النظام وطريقة العمل التى يسودها روح الفريق واصفًا إياهم (بخلية النحل) وطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتى يتم اعلان النتائج قريباً وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

وطالب أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الانصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن أعمال التصحيح مازالت قائمة، وأنه فور إنتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

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