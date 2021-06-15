أب لكل المصريين.. حكايات السيسى مع الغلابة: «علاج ووظيفة وجبر خواطر»

سار بين الناس جابرًا للخواطر، حمل على عاتقه مسئولية إنسانية في المقام الأول، واضعًا أمامه شيئًا واحدًا فقط ألا وهو نصرة كل من شعر ولو للحظة بضيق الحال، فحاز بألقابٍ عدة، منها: "نصير الغلابة"، "جابر الخواطر"، و"أب المصريين"، هذا هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عمل منذ توليه الحُكم في البلاد على مساعدة الجميع دون استثناء انطلاقًا من شعوره بأنه "أب لكل المصريين" قبل أن يكون رئيسًا لهم.

قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي سفينة مصر عابرًا بها إلى بر الأمان، وذلك رغم تلاطم الأمواج حولها، محققًا العدالة الاجتماعية للمصريين، حيث كان آخر المواقف الإنسانية له، توجيهاته بعلاج مواطن مصاب بسرطان المثانة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، كما وجه بتوفير مصدر رزق ثابت له.



السيسي يوفر علاجّا لسيدة

في سبتمبر الماضي، كان الرئيس يتفقد المواقع الإنشائية في منطقتي جسر السويس ومصر الجديدة، فوجد امرأة كبيرة في العمر تصادف مرورها خلال وجوده، فتوقف ليحادثها، فوجدها تحتاج علاجًا ورعاية صحية، فأمر على الفور بتنفيذ كل ما تحتاجه هذه السيدة وفق أرقى البروتوكولات العلاجية، لترد السيدة: "ربنا ينجيك يا ولدي".

السيسي يُقبّل رأس طفل مريض سرطان

التقى رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، أثناء زيارته إحدى المستشفيات بالطفل أحمد ياسر المصاب بمرض السرطان، وذلك في أكتوبر من عام ٢٠١٤، وفور أن رآه الطفل قال له"نفسي أقابل السيسي"، ولم تمض أيام حتى حقق الرئيس طلبه، باستقباله في قصر الاتحادية وقبّل رأسه، وما كان من الطفل الصغير سوى إهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحفًا هدية كي يتذكره دائما.



السيسي يوفر ما تحتاجه سائقة التروسيكل

من منّا لم يتذكر مروة العبد، سيدة التروسيكل التي التقاها السيسي في نوفمبر 2017، بقصر الاتحادية، حيث كانت هذه السيدة تعمل كسائقة تروسيكل بقرية البعيرات في الأقصر، وأعرب عن حرصه على الالتقاء بها شخصيًا، واصفًا إياها بأنها نموذج لشباب مصر، وفور انتهاء اللقاء بينهما وجّه السيسي بتوفير كل ما تحتاجه هذه السيدة من احتياجات لتحسين ظروفها المعيشية.

السيسي وسيدة الميكروباص

في ديسمبر من عام ٢٠١٨، التقى السيسي بالسيدة "نحمده"، وذلك خلال تفقده لمشروعات بالعاصمة الإدارية، حيث أمر بتوقيفها لمصافحتها كونها سيدة تقود ميكروباص وهو الأمر الذي يعد "واقعة نادرة"، وعلى الفور استمع السيسي لمطالبها، ووفر لها سيارة في نفس اليوم الذي أمر فيه السيسي بإهداء السيارة لـ"نحمده".



السيسي والسيدة الأسوانية

في يناير ٢٠١٧، وبينما كان السيسي يتفقد محطتي صرف المياه في مصنع كيما أسوان، تحدثت سيدة أسوانية للسيسي قائلة له: "أنا جيت هنا علشان يعرفوا إني أنا مش كذابة، وكيل وزارة الصحة اللي كذاب، المحافظ قابلني بس هما مفهمينه صورة تانية خالص، وهو غريب مش من البلد، اللي هيقولهوله هو اللي هيصدقه، لما روحتله متأخرشي، وقال لازم تسافر قبل ما دراعها يوصل للبتر، وما أتأخرشي عني، هما اللي بهدلوني.. أنا مش عاوزة حاجة عاوزة حقي بس، عاوزة عيالي يبقو فخورين بيا، بس بالشرف، وإنت أول رئيس يحافظ على شرف المرأة المصرية".

وعلى الفور، سقاها الرئيس السيسي الماء لتهدئتها بعد بكائها الحار، قائلًا لها "أنا شرف ليا إني كلمتك"، لترد السيدة باحتضانه، وفي نهاية لقائه بها، قال الرئيس "أنا عاوز الورق بتاعها"، فقالت له السيدة: "الورق وديته في نادي الجيش، ربنا يرعاك ويحفظك".

جلوس ابنة حارس العقار بجانب السيسي

في عام ٢٠١٧، حصلت الطالبة مريم فتح الباب، على المركز الأول في الثانوية العامة، وظهرت للتحدث في وسائل الإعلام قائلة إنها لم تخجل من مهنة والدها الذي يعمل حارس عقار.

وكعادة الرئيس السيسي، يجبر بخاطر الجميع، حرص على أن تجلس مريم فتح الباب بجواره، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدوري الرابع للشباب، بعد أن تمت دعوتها من مؤسسة الرئاسة لحضور المؤتمر.



السيسي يهدي سيارة لطالبة



في العام ذاته كانت هناك فتاة حصلت على المركز الأول بالقسم الأدبي لطلاب الدمج وتُدعى آية طه مسعود، أراد الرئيس أن يكافئها فأرسل إليها دعوة لحضور مؤتمر الشباب وتم تكريمها بمؤتمر الشباب في الإسكندرية، وقبّل الرئيس رأسها، مشيدا بجهودها في التعليم، وبعد مضي أيام قليلة أهداها سيارة لتساعدها على الذهاب إلى الجامعة.

علاج بائع فاكهة على نفقة الدولة



أثناء مرور الرئيس في مارس 2021، في إحدى المناطق التي كان يتفقدها، وجد أحد بائعي الفاكهة في الخمسينيات من عمره، فوقف ليطلب منه إحضار موز، وتحدث معه قرابة 15 دقيقة، وطلب منه البائع العلاج من التهاب في الأعصاب، لعدم قدرته على ذلك، فعلى الفور لبى الرئيس طلبه بعلاجه على نفقة الدولة.

السيسي يطمئن على شاب

منذ أسابيع قليلة مضت، وأثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات في حي الأسمرات، تعرض شاب لحادث سير، فوقف السيسي بسيارته للاطمئنان على صحته، والحديث معه حتى تأكد من عدم إصابته وأنه بصحة جيدة، الأمر الذي نال إشادات كثيرة من المصريين الذين وصفوه بأنه أب لكل المصريين.

السيسي يكرم الطبيب الذي فقد بصره

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور محمود قنيبر، الذي فقد نظره أثناء عمله في جائحة كورونا، وأعطاه وحدة سكنية تم رفع كفاءتها، حيث تم منحها للطبيب وأسرته لمدة 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيًا، بأجر شهري رمزي قدره جنيه واحد، وقد سددت المحافظة الإيجار الشهري لمدة 25 عاما، تقديرا لدوره العظيم وتفانيه في العمل.