الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنبيهات عاجلة من «التعليم» بشأن الامتحان التجريبي للثانوية العامة

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مستند تم توزيعه على مديريات التعليمية والإدارات، بضرورة تسكين الطلاب الذين يؤدون امتحان الثانوية العامة ورقيًا، والمقرر لهم عقد الامتحان التجريبي يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، على أى مدرسة ثانوية مشتركة تتوسط مدارس الإدارة.

كما شدد المستند على أن يتم التنبيه على الطلاب بمقر اللجنة التي تم تحديدها من قبل مدير الإدارة التعليمية لعقد الامتحان التجريبي، أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس.

ونظرا لقرب عقد الامتحان التجريبي لطلاب شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة 2020/2021، والمقرر عقده بدءا من يوم الاثنين 21 يونيو للطلاب المقرر لهم أداء الامتحان على التابلت للشعبة العلمية «علوم / رياضيات» يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو للشعبة الأدبية ويوم الأربعاء 23 يونيو لطلاب جميع الشعب الذين يؤدون الامتحان ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا تابلت.

وتابع المستند، انه نظرا لما ورد بإن المدارس الإعدادية المتخذة كمقار لجان سير امتحان للطلاب الذين يؤدون الامتحان ورقيا، يعقد بها امتحانات لطلاب الدبلومات العملية الأمر الذي يصعب معه عقد الامتحان بمقار تلك اللجان.

تنبيهات التعليم
تنبيهات التعليم
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