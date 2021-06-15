4577 طالب وطالبة أدوا الامتحانات اليوم بجامعة جنوب الوادي

وسط إجراءات احترازية...

اجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية بلجان امتحانات كلية التجارة بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021م للتأكد من حسن سير الامتحانات والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث شدد رئيس الجامعة على ضرورة ارتداء الكمامات في مختلف كليات الجامعة.

وأدى الامتحانات اليوم الثلاثاء طلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة وعددهم 2052 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2525 طالب وطالبة، فيما شهد الجولة الدكتور ابوالحمد مصطفى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.



وكان قد شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا في اللقاء التشاوري الذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة بقنا تحت عنوان " احميها من الختان " في إطار حملة شهر بدور يونيو 2021م ، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نيابة عن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، و المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمراة بقنا ، ولفيف من القيادات التنفيذية والنسائية .

وأكد محافظ قنا خلال كلمته على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تسعى إلى خلق رأي عام مستنير يتفهم كافة الأبعاد السلبية لظاهرة الختان، بل ويؤمن بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة المصرية خاصة في ظل الدعم والاهتمام التي مازالت تحظى به المرأة.