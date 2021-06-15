ننشر أول صور لمتحف تشريح كلية الطب بجامعة قناة السويس

حصلت "الدستور” على أول صور لمتحف تشريح كلية طب جامعة قناة السويس، المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أعمال تطويره التي تعد أكبر توسعة منذ إنشاء الكلية لمتحف التشريح بتوفير أحدث الموديلات، لتصبح نقلة لطلاب الكلية.

متحف تشريح

وقال الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية طب جامعة قناة السويس، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه من المقرر افتتاح متحف التشريح خلال أيام بعد أعمال التوسعة الكبرى الذي لم يجدد منذ تدشينه، مشيرًا إلى أنه تم زيادة واستكمال Models إضافة إلى تحديث البنية الأساسية للقسم بالكامل.

جامعة قناة السويس

أضاف عميد كلية طب جامعة قناة السويس أن المتحف تم دعمه بعدد من موديلات التشريح، مشيرًا إلى استكمال عدد آخر من هذه الموديلات وشراء مناضد مجهزة لمساعدة الطلبة.

متحف تشريح جامعة قناة السويس

وأشاد عميد طب قناة السويس بما تم من أعمال التطورير الكبيرة للمتحف والقاعة والمشرحة، وأعطي تعليماته لمحمد درويش مدير المخازن بالكلية بتوفير كل المستلزمات من كراسي متميزة ومكاتب ومكتبات وفرش، والموجودة بالفعل بالمخازن، وكلف طارق ابراهيم رئيس الشؤون الإدارية بسرعة تركيب ما تبقي من أجهزة التكييف، كما أعطي تعليماته لـ أحمد الغرباوي، مدير قسم الصيانة بالكلية بسرعة الانتهاء من أعمال التوصيلات والكهرباء وفرش ودهان الأرضيات وطالب الجميع بسرعة الانتهاء من التجهيزات للافتتاح في أقرب وقت ممكن.

متحف تشريح جامعة قناة السويس

في سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، فوز فريق مستشفى الجامعة التخصصي بالمركز الثالث في مبادرة "الرعاية الصيدلية ممارسات دوائية متميزة ١٠٠ مشروع"، والتي نظمتها هيئة الدواء المصرية.

متحف تشريح جامعة قناة السويس

أضاف الدكتور هاني الدمياطي، مدير مستشفى الجامعة التخصصي، أن المبادرة تستهدف لرفع وعي كافة الصيادلة من أجل ممارسات دوائية جيدة لصيادلة المؤسسات الحكومية والخاصة والصيادلة الإكلينكيين.

جامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس