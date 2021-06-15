الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أول صور لمتحف تشريح كلية الطب بجامعة قناة السويس

تشريح جامعة قناة
تشريح جامعة قناة السويس

حصلت "الدستور” على أول صور لمتحف تشريح كلية طب جامعة قناة السويس، المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أعمال تطويره التي تعد أكبر توسعة منذ إنشاء الكلية لمتحف التشريح بتوفير أحدث الموديلات، لتصبح نقلة لطلاب الكلية.

متحف تشريح 

وقال الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية طب جامعة قناة السويس، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه من المقرر افتتاح متحف التشريح خلال أيام بعد أعمال التوسعة الكبرى الذي لم يجدد منذ تدشينه، مشيرًا إلى أنه تم زيادة واستكمال Models إضافة إلى تحديث البنية الأساسية للقسم بالكامل.

جامعة قناة السويس 

أضاف عميد كلية طب جامعة قناة السويس أن المتحف تم دعمه بعدد من موديلات التشريح، مشيرًا إلى استكمال عدد آخر من هذه الموديلات وشراء مناضد مجهزة لمساعدة الطلبة.

متحف تشريح جامعة قناة السويس 

وأشاد عميد طب قناة السويس بما تم من أعمال التطورير الكبيرة للمتحف والقاعة والمشرحة، وأعطي تعليماته لمحمد درويش مدير المخازن بالكلية بتوفير كل المستلزمات من كراسي متميزة ومكاتب ومكتبات وفرش، والموجودة بالفعل بالمخازن، وكلف طارق ابراهيم رئيس الشؤون الإدارية بسرعة تركيب ما تبقي من أجهزة التكييف، كما أعطي تعليماته لـ أحمد الغرباوي، مدير قسم الصيانة بالكلية بسرعة الانتهاء من أعمال التوصيلات والكهرباء وفرش ودهان الأرضيات وطالب الجميع بسرعة الانتهاء من التجهيزات للافتتاح في أقرب وقت ممكن.

متحف تشريح جامعة قناة السويس 

في سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، فوز فريق مستشفى الجامعة التخصصي بالمركز الثالث في مبادرة "الرعاية الصيدلية ممارسات دوائية متميزة ١٠٠ مشروع"، والتي نظمتها هيئة الدواء المصرية.

متحف تشريح جامعة قناة السويس 

أضاف الدكتور هاني الدمياطي، مدير مستشفى الجامعة التخصصي، أن المبادرة تستهدف لرفع وعي كافة الصيادلة من أجل ممارسات دوائية جيدة لصيادلة المؤسسات الحكومية والخاصة والصيادلة الإكلينكيين. 

جامعة قناة السويس 
 جامعة قناة السويس 
متحف تشريح جامعة قناة السويس 

 

كلية طب جامعة قناة السويس الدكتور أسامة عنتر عميد كلية طب جامعة قناة السويس بمتحف التشريح الدكتور أسامة عنتر عميد كلية طب جامعة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عميد كلية طب جامعة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور أسامة عنتر عميد كلية طب جامعة قناة السويس جامعة قناة السويس أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

سجن 10 متهمين 5 سنوات وبراءة 14 فى «أحداث الكرم»

محمد حسين يعقوب يطلب قراءة أقواله.. والقاضى: «تعلم الأصول»

«سيد قطب مش شيخ».. 7 تصريحات لمحمد حسين يعقوب فى «خلية داعش إمبابة»

«لست سلفيًا».. حين تخلى محمد حسين يعقوب عن تلاميذه

«الرقابة الإدارية» تكشف الهدف من إعداد ​مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«خدعة كولومبيا».. قصة التقاط عضو نادى إسرائيلى صورة مع محمد صلاح فى الإمارات

بقاء نتنياهو .. ما المزايا التي سيحصل عليها كرئيس المعارضة؟

" أخلع الكيبا".. الحريديم يستعدون لمعركة دينية ضد نفتالى بينيت