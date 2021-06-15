الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بالتزامن مع امتحانات الثانوية.. تعرف على حكم الشرع في الشهادات المرضية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير، وتتردد كثيراً عبر محركات البحث، وكذلك الجروبات الدينية حيث يرغب المواطنين في معرفة رأي الشرع في الشهادات المرضية التي يحصل عليها طلاب الثانوية العامة للتفرغ للدروس الخصوصية وعدم الذهاب للمدارس.
ويعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة الشائعة حاليا، خاصة مع قرب موعد امتحانات الثانوية العامة، وكانت دار الإفتاء قد أجابت على هذا السؤال في فتوى سابقة لها.

حيث قالت دار الإفتاء، إن نفس المسلم مطبوعة على الصدق والأمانة، والعمل الذي كُلِّف به الإنسان هو أمانة اؤتمن على أدائها، ولا يجوز التفريط في الأمانة.

واستشهدت الدار بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وأضافت في ردها على السائل في السؤال الوارد إليها وهو:" ما هو رأي الشرع في الشهادات المرضية والإجازات المرضية التي يمنحها الأطباء للمترددين على العيادات الحكومية بدعوى الظروف؟ فمثلا طلاب الثانوية يريدون التفرغ لأخذ دروس خصوصية، ويرى معظم الأطباء أنه لا شيء عليه إن أعطاه إجازة. أليست هذه من قبيل شهادة الزور؟

حيث ردت الدار قائلة: إن الطبيب الذي يمنح الشهادة المرضية هو مستشار في بيان من يحق له التفرغ والراحة من عمله بسبب عدم اللياقة الصحية وحدها لا بسبب غيرها من الأعذار والظروف، والمستشار مؤتمن، فيجب عليه أن يكون أمينًا في شهادته صادقًا في تقريره، ولا يجوز له أن يمنح شهادة مرضية لمن لا يستحقها، وإلا كان كاذبًا في شهادته.

حكم الشهادات المرضية دار الافتاء امتحانات الثانوية العامة 2021 الأحكام الشرعية الامانة الرعية

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

سجن 10 متهمين 5 سنوات وبراءة 14 فى «أحداث الكرم»

محمد حسين يعقوب يطلب قراءة أقواله.. والقاضى: «تعلم الأصول»

«سيد قطب مش شيخ».. 7 تصريحات لمحمد حسين يعقوب فى «خلية داعش إمبابة»

«لست سلفيًا».. حين تخلى محمد حسين يعقوب عن تلاميذه

«الرقابة الإدارية» تكشف الهدف من إعداد ​مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«خدعة كولومبيا».. قصة التقاط عضو نادى إسرائيلى صورة مع محمد صلاح فى الإمارات

بقاء نتنياهو .. ما المزايا التي سيحصل عليها كرئيس المعارضة؟

" أخلع الكيبا".. الحريديم يستعدون لمعركة دينية ضد نفتالى بينيت