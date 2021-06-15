الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لا توجد شبهة جنائية.. العثور على جثة سيدة داخل شقتها فى المرج

جثة سيدة داخل شقتها
جثة سيدة داخل شقتها

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقتها في منطقة المرج. 

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالى بوجود سيدة متوفية داخل شقتها في منطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر وترتدي كامل ملابسها.

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات على جثة المتوفاة، ولا توجد بعثرة بمحتويات الشقة تدل تعرضها للسرقة، كما تبين أن المتوفاة كانت تتاجر بالمخدرات، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وفي السياق ذاته، عثرت مباحث القاهرة على جثة شاب متعفنة داخل شقته في دائرة قسم أول السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالهم.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بالعقار الكائن دائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة صاحب الشقة، ويدعى كريم، 33 سنة، عاطل، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة انتفاخ وتعفن، وكشفت التحريات عن أن الشاب المتوفى مقيم بمفرده في الشقة، كما تبين عدم وجود أي عنف في منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها. 

كشف غموض المرج العثور جثة مديرية امن القاهرة المباحث

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

محمد حسين يعقوب يطلب قراءة أقواله.. والقاضى: «تعلم الأصول»

«الرقابة الإدارية» تكشف الهدف من إعداد ​مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري

«لست سلفيًا».. حين تخلى محمد حسين يعقوب عن تلاميذه

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

«خدعة كولومبيا».. قصة التقاط عضو نادى إسرائيلى صورة مع محمد صلاح فى الإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«خدعة كولومبيا».. قصة التقاط عضو نادى إسرائيلى صورة مع محمد صلاح فى الإمارات

بقاء نتنياهو .. ما المزايا التي سيحصل عليها كرئيس المعارضة؟

" أخلع الكيبا".. الحريديم يستعدون لمعركة دينية ضد نفتالى بينيت