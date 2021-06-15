لا توجد شبهة جنائية.. العثور على جثة سيدة داخل شقتها فى المرج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقتها في منطقة المرج.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالى بوجود سيدة متوفية داخل شقتها في منطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر وترتدي كامل ملابسها.

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات على جثة المتوفاة، ولا توجد بعثرة بمحتويات الشقة تدل تعرضها للسرقة، كما تبين أن المتوفاة كانت تتاجر بالمخدرات، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وفي السياق ذاته، عثرت مباحث القاهرة على جثة شاب متعفنة داخل شقته في دائرة قسم أول السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالهم.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بالعقار الكائن دائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة صاحب الشقة، ويدعى كريم، 33 سنة، عاطل، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة انتفاخ وتعفن، وكشفت التحريات عن أن الشاب المتوفى مقيم بمفرده في الشقة، كما تبين عدم وجود أي عنف في منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.