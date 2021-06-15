وفاة طالبة سقطت من الخامس فى الشروق

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من شرفة عقار نتيجة اختلال توازنها، في منطقة الشروق، وانتقل رجال المباحث إلى المكان ونقلتها سيارة إسعاف إلى المشرحة.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي بوفاة طالبة نتيجة سقوطها من الطابق الخامس بمسكنها فى منطقة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين سقوط الفتاة من شرفة العقار بعدما اختل توازنها وسقطت في الشارع، وتوفيت على الفور، فتم نقلها إلى المستشفى، ويتم الاستماع لأقوال أسرتها حول الحادث.

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، تشريح جثة طالبة ألقت بنفسها من شرفة المنزل، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الطالبة ألقت بنفسها من الطابق السادس من منزلها بالمجاورة 35، للتخلص من حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية.

- تفاصيل الواقعة

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من المستشفى العام، تفيد باستقبال جثة طفلة تدعي "م.أ"، ومقيمة بمجاورة 35 دائرة القسم، ومصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، إثر سقوطها من الطابق السادس، وبالانتقال والفحص، تم التحفظ على جثة الفتاة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الضحية.

وفي السياق ذاته، أقدمت طالبة تدعى "ز. ص. أ" بالصف الثاني الثانوي مقيمة بقرية صفط تراب التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى على الانتحار بتناول حبة القمح السامة "الحبة القاتلة".

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغًا من مركز السموم بطنطا يفيد بوصول المذكورة وهي متوفاة، بسبب تناول حبة القمح السامة، وأكدت تحريات المباحث أن المذكورة تعيش مع والدها وجدها بعد وفاة والدتها، وبسبب خلافات أسرية أقدمت على الانتحار.

وأضافت التحريات أن الطالبة بعد تناولها حبة القمح وقعت في الشارع وتم نقلها لأقرب مستشفى في القرية، ولم تسعفها ما اضطر زملاؤها لنقلها إلى مركز السموم بطنطا ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المركز.

وتم إخطار النيابة التي صرحت بدفن الجثمان، بعد إجراء كشف الطب الشرعي عليها والتحقيق مع والدها وجدها.