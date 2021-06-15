الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

الأكاديمية البحرية تهنئ أحمد الجندى بالتأهل لأولمبياد طوكيو

أحمد الجندى
أحمد الجندى

وجه  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رسالة تهنئة إلى ابن الأكاديمية أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية وتأهله للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال "عبد الغفار": "خالص التهنئة لابن الأكاديمية العربية أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالمللكبار للخماسي الحديث وتأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وبحسب بيان الاكاديمية، أكد "عبد الغفار" عن الأكاديمية  لن تدخر جهدا في دعم ورعاية أبناءها الرياضيين الابطال  في كافةالألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح لأبناء الأكاديمية الابطال على كافة الأصعدة".

من جانبه توجه لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث وابن الأكاديمية احمد الجندى بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور إسماعيلعبد الغفار رئيس الاكاديميه والذى وصفه بالأب والداعم لأبنائه الطلاب المتفوقين رياضيا .

كما أكد أنه سيبذل كل جهده من أجل الحصول علي ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو متوجها بالشكر لكل منساهم في الانجاز الذى حققه بالحصول علي برونزية بطولة العالم.

واستطاع أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، التتويج  بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار للخماسيالحديث وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

تُوّج الجندى في عام 2018 بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالمللناشئين، لينجح فى تحقيق ثلاثية تاريخية.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولي للخماسي مرتين على التوالي.

كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي هنأ  اللاعب أحمد الجندي الحاصل علي برونزية العالم للخماسي الحديث للكبار، والمتأهل لأولمبياد طوكيو.

إسماعيل عبدالغفار الاكاديمية البحرية طوكيو خماسي

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